Tagliani Autosport dévoile ses nouvelles couleurs pour 2017

Lowe’s Canada se joint à EpiPen et St Hubert à titre de commanditaire sur la voiture no 18 d’Alex Tagliani pour la saison NASCAR Pinty’s 2017

Lors de l’un des plus importants dévoilements de la série NASCAR Pinty’s, l’équipe Tagliani Autosport a annoncé samedi à Toronto qu’elle avait signé une importante entente de commandite avec Lowe’s Canada, le géant de la rénovation domiciliaire, pour la saison 2017 NASCAR Canada.

Lors de ce point de presse au Toronto Motorama Custom Car & Motorsport Show, Tagliani Autosport a dévoilé les nouvelles couleurs de sa voiture. Lowe’s Canada se joint à EpiPen à titre de commanditaire principal du Québécois Alex Tagliani dans sa quête pour les grands honneurs de la série.

La voiture no 18 de Tagliani sera également commanditée par St-Hubert, la plus importante chaîne de rôtisseries du Québec fondée en 1951.

St-Hubert est une collaboration tout indiquée puisque l’entreprise a déjà introduit des auto-injecteurs EpiPen dans tous ses restaurants, ce qui démontre que la marque tient à ses clients, incluant ceux qui souffrent d’allergies alimentaires.

Tagliani était fier de présenter sa nouvelle voiture et il a partagé son optimisme pour la saison qui vient.

« Je suis très heureux de dévoiler cette voiture; nos partenaires cadrent très bien personnellement, a déclaré Tagliani. Je suis l’ambassadeur d’EpiPen depuis 2013, et au cours de cette période, nous avons sensibilisé les 1,4 millions de Canadiens aux prises avec au moins une allergie alimentaire et à l’anaphylaxie en utilisant la plateforme du sport automobile.

L’arrivée de St Hubert dans notre équipe me ravit. Toute la famille aime manger du St Hubert, car ma femme adore le poulet rôti.

« Nous sommes enthousiasmés par l’arrivée de Lowe’s Canada, notre nouveau partenaire. Ceux qui me connaissent savent que j’aime construire et rénover. Afficher le logo Lowe’s me va donc à merveille, surtout que je passe probablement le même temps chez Lowe’s qu’à l’épicerie avec ma femme.

Ce n’est pas tout le monde qui peut dire qu’il représente les marques qu’il affiche. J’ai hâte d’interagir avec nos nouveaux partisans, les clients et employés de Lowe’s à travers le Canada.

En compagnie du propriétaire de l’équipe Colin Livingston, de Scott Steckly, propriétaire de la voiture, de Joe Balash, NASCAR International Liaison et Tony Spiteri, vice-président principal Pinty’s lors du dévoilement au Toronto Motorama Show, Alex Tagliani a invité Sylvain Prud’homme, président et chef de la direction de Lowe’s Canada à prendre la parole.

« Nous sommes très fiers d’apporter notre soutien à Alex Tagliani, un pilote au palmarès exceptionnel qui partage les mêmes valeurs que Lowe’s Canada en termes d’excellence et d’intégrité. Nous attendons avec impatience le début d’une excitante saison NASCAR, a déclaré M. Prud’homme. »

St Hubert a rapidement saisi l’occasion de s’associer à Alex Tagliani, car la compagnie a réalisé qu’il partage plusieurs des mêmes valeurs, surtout en ce qui concerne sa passion pour l’excellence et la performance.

Tout comme Alex, St-Hubert livre rapidement et avec efficacité la marchandise. Avec sa flotte de 500 voitures, dont plusieurs sont électriques, St-Hubert offre une garantie de livraison depuis 1952.

« Nous sommes fiers de travailler avec une personne comme Alex qui a une éthique de travail élevée et qui est un athlète reconnu pour ses performances spectaculaires. Nous lui souhaitons plusieurs victoires dont il pourra venir célébrer un délicieux repas avec son équipe et la nôtre dans l’une de nos 123 rôtisseries, » a déclaré Richard Scofield, président des Rôtisseries St-Hubert.

Madame Kerri Elkas d’EpiPen, qui est venue adresser quelques mots de la part de Simon Carson, premier chef de marque d’EpiPen, a tenu à souligner son soutien à son pilote vedette.

« EpiPen est fière d’être associée à Alex Tagliani comme ambassadeur de la marque. Sa profession de pilote est très risquée, mais de vivre avec des allergies est encore plus risquée pour Alex. Au cours de nos quatre années de collaboration, notre partenariat nous a permis de rejoindre les Canadiens souffrant d’allergies graves et de les initier à la prévention. Avec nos nouveaux partenaires, nous aspirons aux plus grands honneurs. »

Tagliani est venu conclure la présentation avec ces quelques mots.

« Sommes toutes, les partenaires de la voiture no 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert sont des atouts majeurs pour NASCAR au Canada, pour Pinty’s et le sport automobile canadien en général. Tagliani Autosport, en collaboration avec 22 Racing, ont préparé une voiture au design recherché qui saura attirer les regards de la foule lors nos bagarres pour la victoire. Nous partageons tous la même passion pour le sport automobile et nous avons hâte à l’ouverture de la saison, » a conclu le membre du Panthéon du sport motorisé canadien.

Un calendrier chargé pour Tagliani

Treize courses sont au calendrier de la saison 2017. Les deux épreuves initiales de la saison 2017 de la série NASCAR Pinty’s seront disputées en Ontario, la première le 21 mai sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park (anciennement Mosport), suivie de la course sur la piste ovale du Delaware Speedway le 3 juin.

La série se déplace par la suite au Québec pour les deux épreuves suivantes. L’ovale de l’Autodrome Chaudière accueillera les pilotes le 17 juin et trois semaines plus tard le circuit routier ICAR présentera la quatrième épreuve de la saison le 8 juillet.

Le moment fort de la tournée ontarienne sera disputé le weekend suivant sur le circuit urbain du Toronto Exhibition Place lors du Toronto Indy. La série entreprendra son périple dans l’Ouest canadien avec un programme double au Wyant Group Raceway à Saskatoon le mercredi 26 juillet, suivie trois jours plus tard d’une épreuve disputée au Edmonton International Raceway.

Le 13 août, les pilotes de la série NASCAR Pinty’s seront en vedettes le dimanche lors de la présentation de la 47e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. La série en sera à sa 11e participation consécutive dans la cité de Laviolette. Six jours plus tard, les pilotes poursuivront leur voyage dans l’Est du pays pour se retrouver en Nouvelle-Écosse pour leur sixième course ovale de la saison au Riverside Speedway.

La dernière ligne droite de la saison, les pilotes se retrouveront à Mosport lors de la fête du Travail le 3 septembre, puis ils reviennent au Québec pour l’avant-dernière course de la saison à l’Autodrome de Saint-Eustache le 9 septembre. La finale sera disputée le 17 septembre sur l’ovale du Karwatha Speedway en Ontario.

2016 : La meilleure saison de Tagliani en NASCAR Canada

Tagliani est sur une lancée. Il a terminé au troisième rang du classement avec 446 points. Il a connu sa meilleure saison dans cette série avec trois victoires, deux troisièmes places, une quatrième, une cinquième, une sixième, une huitième et une neuvième en 11 départs. Il compte une course en moins, ayant raté l’ouverture de la saison NASCAR pour participer au Indy 500.

En 45 départs en NASCAR Pinty’s, Tagliani a inscrit cinq victoires, sept positions de tête, 17 top cinq et 28 top dix.

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport