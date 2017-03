Plateau de rêve pour le Clio R3T Trophy France au Touquet

En présence de Julien Fébreau, journaliste F1 et habitué des circuits de rallycross

Le Clio R3T Trophy France reprend ses droits pour une nouvelle saison, à l’occasion du Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais (16-18 mars).

C’est un plateau conséquent de 10 engagés qui se profile pour la toute première épreuve de l’année, avec plusieurs têtes d’affiche, à commencer par l’ancien vice-Champion de France des Rallyes Cédric Robert. À noter également la présence de Julien Fébreau, journaliste F1 et habitué des circuits de rallycross.

Cédric Robert, deuxième du Championnat de France en 2002, 2006, 2010 et 2012, vainqueur de multiples formules de promotion, ancien pilote Renault en Championnat de France et d’Europe, sera un des favoris à la victoire sur la Côte d’Opale. Ce sera toutefois sa première sortie en Clio R3T et il devra faire face à une concurrence expérimentée.

C’est le cas notamment de William Pitot. S’il n’a pas le vécu de son aîné, il connaît la Clio R3T depuis 2014 et a disputé deux saisons complètes à son volant. En 2016, il a terminé à la deuxième place du Clio R3T Trophy France et apparaît comme un des prétendants cette saison.

Kevin van Deijne n’en sera pas non plus à son coup d’essai. Troisième du Clio R3T Trophy France l’an passé, il a deux saisons d’expérience au volant de Clio R3T. Il sera un rival de poids dans la course au podium.

Florian Bernardi fera lui aussi ses débuts en Clio R3T. Mais il connaît bien les voitures Renault pour avoir roulé trois ans au sein du Trophée Twingo R1 en terminant deux fois sur le podium final. Il se présente en Clio R3T Trophy France avec l’ambition de se classer parmi les meilleurs. Jean-Paul Monnin, habitué des formules de promotion, retrouve Renault après avoir pris part au Trophée Twingo R2 en 2011 et voudra lui aussi se montrer à son avantage.

Damien Tozlanian est lui de retour en Clio R3T Trophy France après plusieurs résultats encourageants en 2016. Il est en outre un fidèle de Renault, n’ayant roulé qu’à bord des différentes versions rallye de la Clio depuis ses débuts en 2009. Frédéric Perriat, après une première réussie à Morzine l’an passé, est lui aussi de retour dans le trophée pour monter en puissance.

Quant à Frédéric Flajolet, avec une saison d’expérience en Clio R3T, il a des arguments à faire valoir, d’autant qu’il a disputé les deux dernières éditions du rallye.

Pour Sara Williams, l’épreuve de la Côte d’Opale sera une découverte sur tous les plans, la Britannique n’ayant jamais pris part à un rallye de l’autre côté de la Manche. Elle effectuera sa première au volant de la Clio R3T et sera la seule Féminine de l’épreuve.

Julien Fébreau, journaliste et commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal+, fera sa première sortie en Renault Clio R3T au Touquet. Plus habitué des circuits de rallycross, il ne disputera à cette occasion que le deuxième rallye de sa carrière de pilote. Le défi sera de taille pour le journaliste, à qui ses nombreux soutiens donnent rendez-vous au premier virage, mais aussi aux suivants !

Hors trophée, Emmanuel Guigou fait partie des favoris dans la catégorie R3. Troisième du Championnat de France des Rallyes 2016, il possède une longue expérience de la Renault Clio R3T, avec laquelle il arpente les routes hexagonales depuis 2014. Vainqueur de la catégorie R3 à presque chacune de ses sorties en 2016, il voudra démarrer la saison 2017 sur les mêmes bases.

Le Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais débutera le vendredi 17 mars avec trois boucles de trois spéciales, ainsi que deux passages dans la spéciale du Front de Mer, après chaque assistance. Ce sera l’étape la plus longue, avec 130 kilomètres à effectuer.

Le samedi, ce sont trois spéciales qui seront à effectuer à deux reprises avec, pour conclure, un ultime passage dans la spéciale du Front de mer. La cérémonie de remise de prix se tiendra à l’issue de ce chrono, à partir de 17h.

Jean-Pascal Dauce, Directeur des Programmes Compétition Clients Renault Sport Racing :

« Nous sommes très heureux de donner le coup d’envoi de la saison 2017 du Clio R3T Trophy France avec un plateau varié et d’une aussi belle qualité. Ce mélange d’expérience et de jeunesse est de bon augure pour le reste de l’année et devrait permettre de voir d’autres équipages nous rejoindre.

Le Rallye du Touquet inaugure un calendrier 2017 homogène, avec des rallyes de premier ordre et répartis dans toute la France. »

Clio R3T Trophy France – Liste des engagés (provisoire)

William Pitot – Romain Brun

Kevin van Deijne – Kris Botson

Cédric Robert – Matthieu Duval

Florian Bernardi – Xavier Castex

Jean-Paul Monnin – Mickaël Chatelain

Damien Tozlanian – Pierre Blot

Frédéric Perriat – Julie Bessonet

Frédéric Flajolet – Christophe Leroy

Sara Williams – Mark Glennester

Julien Fébreau – Aurélien Boué

source: Renault Sport Racing