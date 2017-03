Pirelli dévoile les pneus retenus de l’Espagne à Bakou

Les pneus Pirelli exposés dans le paddock de Barcelone

Pirelli a dévoilé les choix de pneus pour les Grands Prix d’Espagne, de Monaco, du Canada et de l’Azerbaïdjan.

Pirelli a dévoilé son choix de pneus pour les quatre Grands Prix qui suivront Sotchi (Russie).

Le Grand Prix d’Espagne disputé le week-end du 14 mai à Barcelone sera disputé avec les pneus tendres, mediums et durs. La gomme à flancs jaunes sera retenue pour la Q3 tandis qu’un des deux autres types devra être utilisé en course.

Les Grands Prix de Monaco (26-28 mai) et du Canada (9-11 juin) seront tous les deux disputés avec les gommes les plus tendres de la gamme Pirelli. Le pneu ultra tendre sera donc retenu pour la Q3 tandis que les deux autres devront être disponibles en course.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou (23-25 juin) sera disputé avec les pneus super tendres, tendres et mediums.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © J-F Galeron / WRI2)