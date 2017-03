Mexique-ES4 : Kris Meeke prend les commandes

Avec 7″3 d’avance sur Sébastien Ogier (Ford)

Kris Meeke (Citroën) réalise la bonne opération de cette ES4 El Chocolate 2 en signant le meilleur temps de la spéciale.

Ce succès sur la plus longue ES de l’épreuve permet au Britannique de prendre les commandes de la course avec 9″7 d’avance sur Ogier.

Troisième temps de ce premier vrai secteur chronométré du Rallye du Mexique 2017, Hayden Paddon (Hyundai) pointe au troisième rang du classement général à 19″5 de Meeke.

Suivent les deux autres i20 WRC de Sordo et Neuville, classées à 24″5 et 32″6 de la Citroën C3 de tête. L’écart est plus important derrière puisque Juho Hänninen (Toyota) compte déjà 1’10 » de retard. Le Finlandais précède Ott Tänak (Ford) qui a perdu gros dans cette ES4 et Stéphane Lefebvre (Citroën).

Plusieurs pilotes ont rapporté des soucis techniques, dont des surchauffes moteur dans le clan Ford ou encore pour Latvala ou la perte de la direction assistée pour Lefebvre en plus d’un différentiel central très haut en température.

source: Autohebdo.fr