La série SPC dévoile son calendrier 2017

15 manches au rendez-vous

La série Super Production Challenge (SPC) en partenariat majeur avec les Pneus BFGoodrich® Canada a dévoilé aujourd’hui son calendrier 2017.

La saison 2017 comptera toujours 15 manches répartie sur 5 événements avec quelques changements au niveau des circuits. La saison débutera le dimanche 7 mai sur le petit tracé du Circuit ICAR.

Après ce premier rendez-vous, les concurrents se déplaceront deux fois sur le plus long tracé canadien, le Calabogie Motorsports Park (17-18 juin, et 26-27 août) et revisiteront deux autres fois le Circuit ICAR à Mirabel (8-9 juillet et 30 septembre) sur le long tracé cette fois. En revanche, le circuit de l’Autodrome St-Eustache ne sera plus au programme.

« Ce calendrier est le fruit de nombreuses heures de travail que j’ai arrêté de compté » indique Dominic St-Jean, le promoteur de la série SPC.

« À la fin de la dernière saison, les pilotes ayant participé à la série ont répondu à un questionnaire qui m’a donné une bonne idée de leurs attentes. Le calendrier est un premier pas et les annonces qui s’en viennent vont vraiment donner le ton à la prochaine saison enlevante! » ajoute-t-il.

Pour une 2e année, les pneus BFGoodrich® g-Force Rival seront les pneumatiques exclusifs du SPC. La stabilité des pneus utilisés et les améliorations apportées aux règlements cette hiver vont sûrement inciter de nouvelles équipes à s’investir en SPC.

Calendrier 2017 Super Production Challenge:

• 8 mai – Les 72 minutes du Printemps, Circuit ICAR

• 17-18 juin – Kyle Nash Memorial Race Weekend, Calabogie Motorsport

• 8-9 juillet – Weekend Nascar, Circuit ICAR

• 26-27 août – Ted Powell Memorial Races, Calabogie Motorsport Park

• 30 septembre – La nuit des Champions, Circuit ICAR

Pour cette saison, Super Production Challenge reçoit le support de Pneus BFGoodrich® Canada, Dimensions Portes et Fenêtres, Ste-Rose Honda, Fix Auto, NAPA C-Max, SportRadio.ca, Auto Sport Québec, Pole-Position Magazine, DaDuf Médias, Ray Production, Autocourse.ca, Flagworld Communications, Perry Performance Compétition, Racing Radios International, Kart-O-Mania et Mixcom Communications.

Pour plus d’information, visitez le site officiel de la série : superproductionchallenge.com.

source: Super Production Challenge