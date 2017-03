Décès de Christian Moity

Journaliste et historien des 24 Heures du Mans

Moity, journaliste et écrivain s’est éteint ce vendredi 10 mars à l’âge de 87 ans. A sa famille et à ses proches, l’Automobile Club de l’Ouest présente ses plus sincères condoléances.

Christian Moity débute sa carrière en 1952 au service Publicité du magazine L’Automobile. Deux ans plus tard, il prend la tête de la rubrique sportive et y restera plus de 30 ans.

Le journaliste rejoint ensuite le groupe Hommell et crée la revue Auto Passion, dont il sera le rédacteur en chef durant six ans.

Véritable passionné des 24 Heures du Mans, Christian Moity, après avoir publié son premier ouvrage sur les 24 Heures du Mans « Le Mans 1949-1973 », crée en 1978 la saga des Annuels, l’incontournable livre officiel de chacune des éditions de la mythique course d’endurance sarthoise. Ouvrage qu’il coécrivait avec Jean-Marc Tesseidre.

Il a également participé à la rédaction de la trilogie consacrée à l’Endurance avec les livres « Cinquantenaire des 24 Heures du Mans 1923 – 1982 », le double volume « Le Mans 1923 – 1992 » et le coffret triple volume « Le Mans 1923 – 2010 » en collaboration avec Alain Bienvenu et Jean-Marc Tesseidre.

En 2005, Christian Moity avait été le récipiendaire du Trophée Spirit Of Le Mans, distinction décernée par l’Automobile Club de l’Ouest aux personnalités ayant servi l’esprit du Mans.

L’ACO salue la mémoire de ce passionné devenu véritable historien des 24 Heures du Mans.

source: Automobile Club de l’Ouest