WRC : Mexique – Thierry Neuville devant au shakedown

Quatre constructeurs différents aux quatre premières places

Thierry Neuville s’est montré le plus rapide du shakedown du Rally Guanajuato Mexico pour le grand début des World Rally Cars 2017 sur terre.

L’attente était énorme au parc d’assistance de León. Les observateurs entouraient les équipages avant qu’ils ne se dirigent sur Llano Grande (5,31 km), premier juge de paix de la nouvelle génération sur terre.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) se montrait le plus rapide sur son troisième et dernier passage. Sébastien Ogier (Ford Fiesta) était deuxième à 1.7s. Kris Meeke (Citroën C3) complétait le podium à une demi-seconde du Français.

Vainqueur du Rallye de Suède, Jari-Matti (Toyota Yaris) hissait de son côté un quatrième constructeur différent dans le quarté de tête.

L’épreuve présente plusieurs sections inédites dont Neuville estime qu’elles pourraient redistribuer les cartes.

« Le rallye est piégeux et nous devons être extrêmement prudents sur les nouvelles sections, parfois très rugueuses », indiquait-il. « Elles seront très glissantes avec beaucoup de pierres partout en raison du terrassage. Les pistes sont plus larges, mais cela a ramené des pierres dessus. Ce sera donc difficile. »

Après ses abandons alors qu’il occupait la tête au Monte-Carlo et en Suède, le Belge a rejeté toute pression superflue.

« Nous avons brillé sans être capables d’en tirer quelque chose à l’arrivée. Nous avons un peu joué de malchance, mais espérons pouvoir apporter de gros points à l’équipe maintenant. »

« C’est important pour le championnat constructeurs, mais aussi chez les pilotes afin de rattraper Ogier, Latvala et Tänak. Le titre est toujours possible. On peut marquer 30 points en un rallye et ils ne sont qu’à 40 unités. »

Le top 10 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 3’45’’8

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 3’47’’5

3. Kris Meeke Citroën C3 3’48’’0

4. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 3’48’’3

5. Hayden Paddon Hyundai i20 Coupe 3’48’’6

6. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 3’48’’7

7. Elfyn Evans Ford Fiesta 3’48’’9

8. Ott Tänak Ford Fiesta 3’50’’3

9. Stéphane Lefebvre Citroën C3 3’50’’6

10. Juho Hänninen Toyota Yaris 3’50’’7

