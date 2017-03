Un partenariat entre la Série karting TOUR Québec et Pole-Position

La Série karting TOUR Québec a le plaisir d’annoncer un nouveau partenaire pour son championnat location de 7 courses

Pole-Position, seul magazine québécois de sport automobile, se joint donc à l’association des pilotes de karting loisir du Québec (APKLQ) comme commanditaire majeur.

Le championnat Pole-Position prend forme et un maximum de 20 places sont offertes. Un fonds de points spécifiques est créé, des trophées sont remis à chaque course et les trois premiers au classement du championnat seront honorés de manière spéciale lors du gala de fin d’année.

De plus, Pole-Position replace le karting québécois au centre de ses propositions de lectures. La revue mensuelle proposera une page complète de contenu pour les parutions d’avril à novembre inclusivement.

Un photographe sera présent sur place, des interviews, des histoires cocasses, une série de thèmes spécifiques propre au karting et les résultats feront partie intégrante de cette page.

Le coût d’inscription au Championnat Pole-Position est de 95$ et il donne accès à une journée de course complète en kart de location à même la Série karting TOUR Québec.

C’est un championnat de 7 courses ouvert au grand public à moins de 700.00$ que nous avons créé pour permettre aux adeptes du sport automobile de courser à peu de frais, et ce, même s’ils n’ont pas l’équipement nécessaire.

Vivre l’expérience complète d’un championnat à même une série qui comporte de nombreux pilotes de partout à travers la province, c’est du jamais vu !

Quelques places sont encore disponibles. Ces dernières étant limitées, il est préférable de ne pas attendre à la dernière minute pour s’inscrire.

Championnat de 7 courses pour 20 pilotes maximum.

SH Karting 14 mai

KCR karting 21 mai

SC Performances karting 18 juin

ICAR 16 juillet

Karting Trois-Rivières 6 août et 10 septembre

Mont-Tremblant (Finale) 1 octobre

Coût : 95$ par course ou 630$ si paiement unique.

Pour inscription : www.apklq.ca

Pour information : info@apklq.ca ou 819-383-3380.

Propriété des Éditions Pole-Position, le magazine Pole-Position a été créé en 1990. Il s’agit aujourd’hui de la seule publication de langue française, éditée en Amérique du Nord, à proposer à ses lecteurs un contenu 100% axé sur le sport automobile.

Formule 1, NASCAR, compétitions de rallye de performance, courses de circuit routier, stock-car, Endurance, karting et autres sont au sommaire de chaque édition du magazine Pole-Position.

Disponible en version papier dans la plupart des dépanneurs et maisons de presse au Québec et dans les régions limitrophes, Pole-Position est aussi et surtout accessible en ligne sur poleposition.ca.

Chaque jour, le site propose des nouvelles sur le sport automobile canadien et québécois, tandis que les lecteurs peuvent aller lire l’édition en cours et les archives de plusieurs années en ligne.

Pour toutes les nouvelles concernant Pole-Position, rendez-vous sur le site www.poleposition.ca

source: Service Presse (photo © Bruno Dorais / poleposition.ca