Plusieurs spéciales annulées au Rallye du Mexique

Les organisateurs du Rallye du Mexique ont dû annuler le premier passage de la première étape suite à un accident de la route.

Le Rallye du Mexique commence mal. Les organisateurs ont dû annuler le premier passage de la première étape suite à un accident de la route qui a fait prendre plusieurs heures de retard aux camions devant transporter les WRC qui ont disputé la super spéciale d’ouverture hier soir.

En conséquence, les spéciales d’El Chocolate (ES2) et de Las Minas (ES3) ne seront parcourues qu’une seule fois, soit une perte de 75km chronométrés dans l’épreuve. Le parcours d’El Chocolate est en effet le plus long du Rallye du Mexique avec plus de 54km.

Juho Hänninen (Toyota) est le premier leader de l’épreuve à l’issue des deux passages de la super spéciale d’ouverture.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis – photo © BASTIEN BAUDIN / DPPI