Hänninen premier leader au Rallye du Mexique

Juho Hänninen sur sa Toyota Yaris WRC dans la super spéciale

Hänninen est devenu le premier leader du Rallye du Mexique en étant le plus rapide à l’issue des deux passages de la super spéciale de CDMX.

Juho Hänninen (Toyota) est le premier leader du Rallye du Mexique à l’issue des deux passages de la super spéciale longue de 1,57km qui a ouvert l’épreuve.

Le Finlandais a précédé de 1’’6 la Ford Fiesta RS WRC d’Ott Tänak (M-Sport) et la Citroën C3 WRC de Kris Meeke.

Les Hyundai i20 WRC de Thierry Neuville et Hayden Paddon complètent le top cinq devant Sébastien Ogier (M-Sport) qui pointe à quatre secondes du leader en précédant de deux secondes Dani Sordo (Hyundai) et Jari-Matti Latvala (Toyota).

Stéphane Lefebvre (Citroën) et Éric Camilli (Fiesta R5) ont déjà lâché plus de 19 secondes face à la tête de la course.

Les équipages ont dû effectuer un voyage d’environ 400km pour rentrer à Guanajuato où se situe le parc d’assistance.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © FRANCOIS BAUDIN / DPPI)