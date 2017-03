BMW devient fournisseur des voitures officielles des circuits du Mans

Réunis par leur riche histoire en compétition et leur passion commune pour le sport automobile

BMW et l’Automobile Club de l’Ouest ont signé un accord faisant du constructeur allemand le fournisseur des voitures officielles utilisées tout au long de l’année sur les circuits du Mans et pendant les épreuves sportives, dont les 24 Heures du Mans.

Cette flotte sera constituée de voitures médicales, sécurité, extraction, piste et direction de course. Le parc mis à disposition par BMW reflétera la richesse de sa gamme commerciale avec des berlines, breaks, coupés, SUV et limousines hautes performances.

Jusqu’à 26 véhicules seront mobilisés sur les 24 Heures du Mans et 5 utilisés en permanence pour assurer la sécurité des activités organisées par l’ACO, tout au long de l’année

En s’associant avec l’ACO, BMW affirme son attachement aux valeurs véhiculées par la compétition automobile et souhaite donner de la visibilité à ses modèles lors des épreuves à la renommée mondiale comme les 24 Heures du Mans et 24 Heures Motos.

C’est une première étape dans un partenariat qui se veut grandissant dans les mois à venir, avec de nombreuses autres activations à l’étude.

L’engagement de BMW aux 24 Heures du Mans prendra également dès 2018, une nouvelle dimension avec le grand retour du constructeur dans la catégorie LM GTE Pro.

Pierre Fillon – Président de l’Automobile Club de l’Ouest :

« L’ACO est particulièrement heureux d’avoir à ses côtés un partenaire de la qualité de BMW. C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveau le constructeur allemand au Mans en tant que fournisseur officiel des voitures de nos circuits. L’histoire entre BMW et nos épreuves est très riche et ce nouveau partenariat est une première étape vers une collaboration que nous souhaitons longue. »

Peter Quintus – Vice President sales and marketing BMW Monde :

“Nous sommes ravis de devenir le fournisseur des voitures officielles des 24 Heures du Mans et des 24 Heures Motos pour 2017. C’est un premier pas vers un investissement plus important en 2018 avec notre retour en compétition en LM GTE Pro. Merci à l’ACO de la confiance qu’il nous accorde. »

source: ACO