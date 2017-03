Barcelone : Räikkönen termine les essais en tête

Après avoir bouclé un tour du circuit de Catalunya en 1’18’’634 ce matin

Kimi Räikkönen a conservé le meilleur temps des essais à Barcelone même si le pilote Ferrari a été victime d’un pépin mécanique.

Kimi Räikkönen (Ferrari) restera le plus rapide des essais hivernaux 2017 à Barcelone (Espagne) après avoir bouclé un tour du circuit de Catalunya en 1’18’’634 ce matin, même si les top teams semblent cacher leur jeu. Le Finlandais a poursuivi son programme cet après-midi mais a été interrompu par une panne électrique rapidement réparée par la Scuderia.

Max Verstappen (Red Bull) termine la journée en étant le plus proche de la référence même s’il pointe à 8 dixièmes de la Ferrari. La Red Bull RB13 est restée aux stands un moment en raison de problèmes de turbo. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) complète le trop de tête en ayant été le plus assidu en piste.

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top cinq en étant séparés par 5 millièmes, avec 53 tours couverts chacun. La W08, qui a couvert plus de 5000km en essais, précède la Renault de Nico Hülkenberg et la Force India de Sergio Pérez victime de problèmes mécaniques mineurs en fin de séance.

Jolyon Palmer (Renault) finit 8e devant la Williams FW40 de Lance Stroll et la Haas de Romain Grosjean qui a été victime d’une fuite hydraulique en fin d’après-midi.

McLaren a eu du mal à résoudre les soucis électriques. 11e du classement, la MCL32 a encore été la moins active en piste et elle n’a pas dépassé des relais d’une douzaine de tours cette semaine. Les pilotes Sauber Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein complètent la liste.

Résultats des essais à Barcelone – Jour 8

1. Kimi Räikkönen (Ferrari) – 1’18’’634 (super tendres) – 110 tours

2. Max Verstappen (Red Bull) – 1’19’’438 (super tendres) – 71 tours

3. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) – 1’19’’837 (ultra tendres) – 132 tours

4. Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’19’’845 (super tendres) – 53 tours

5. Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’19’’850 (ultra tendres) – 53 tours

6. Nico Hülkenberg (Renault) – 1’19’’885 (ultra tendres) – 45 tours

7. Sergio Pérez (Force India) – 1’20’’116 (ultra tendres) – 128 tours

8. Jolyon Palmer (Renault) – 1’20’’205 (ultra tendres) – 43 tours

9. Lance Stroll (Williams) – 1’20’’335 (tendres) – 131 tours

10. Romain Grosjean (Haas) – 1’21’’110 (ultra tendres) – 76 tours

11. Fernando Alonso (McLaren) – 1’21’’389 (ultra tendres) – 43 tours

12. Marcus Ericsson (Sauber) – 1’21’’670 (super tendres) – 59 tours

13. Pascal Wehrlein (Sauber) – 1’23’’527 (tendres) – 42 tours

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis