Stroll a mis de côté sa mauvaise première semaine

Une journée sans faute

C’est une nouvelle journée productive qu’a connue Lance Stroll avec Williams.

Même s’il n’a pas recherché la performance, le Canadien a enchaîné 85 tours, avec le plein d’essence, pour faire quelques simulations de course. Surtout, après avoir pêché en première semaine, il n’a commis aucune faute. De quoi avoir le sourire à la fin de cette journée.

« Il y a eu beaucoup de choses positives à retirer de la semaine dernière… et nous les avons amenées en deuxième semaine. »

« Je ne pense pas que les gens le voient vraiment en raison des problèmes qui sont survenus, mais je me sentais déjà en confiance dans la voiture la semaine dernière, et cette semaine, je me sens vraiment en confiance dans la voiture.

Il fallait simplement que je me fasse la main, mais demain est une autre grosse journée, et j’ai hâte d’en apprendre plus, et d’arriver avec ce bagage à Melbourne. Je suis un pilote de course et je pousse la voiture, je sens les limites de la voiture. Ce qui est arrivé la semaine dernière, est simplement arrivé. C’est derrière moi maintenant. »

« Je n’ai pas encore essayé les pneus ultra tendres. C’est le seul composé qu’il me reste à essayer. Ce serait bon de tester un peu des pneus typés pour les qualifications, et avoir un ressenti sur la voiture avec une adhérence maximale.

Mais nous verrons ce que nous ferons demain. Je ne le sais pas encore. Je ferai tout ce que l’équipe me dit de faire. Aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur les relais plus longs, pour avoir un ressenti sur les pneus médiums et tendres. »

Lance Stroll ne nie pas les difficultés d’apprentissage qu’il connaît à Barcelone, mais il ne voit rien d’anormal à cela…

« C’est difficile, ça l’est un peu plus pour moi. C’est mon année de rookie, et je n’ai pas beaucoup d’expérience. Mais je pense que c’est nouveau pour tout le monde. Il y a beaucoup d’adhérence.

Je pense que la précision est très importante, puisque les voitures seront bien plus rapides Mais c’est bien. C’est un bon défi physique, et simplement, la conduite est plus difficile, donc c’est cool. Je pense que tout cela est excitant pour l’année qui vient. »

Felipe Massa, avec 80 tours au compteur, ne s’est pas non plus ennuyé aujourd’hui. Comme son coéquipier, il a enchaîné les tours lents mais avec régularité.

« La voiture a fait 165 tours aujourd’hui. En raison des drapeaux rouges, nous n’avons pas pu faire une simulation de course complète, avec des arrêts aux stands, mais nous avons plus que réussi à couvrir la distance prévue sans problème. La FW40 a couvert une distance équivalente à deux Grands Prix aujourd’hui. Elle est fiable, et c’est positif.

Maintenant, je suis simplement prêt pour commencer la saison ! Je ne conduis pas demain, mais j’espère que l’équipe aura un autre jour formidable avec Lance. J’espère simplement que nous pourrons bien démarrer la saison en Australie, et que nous pourrons bien utiliser tout ce que nous avons appris ici pendant le test, pour préparer la voiture pour la première course. »

