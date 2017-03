Monster Energy NASCAR Cup : Trois équipes lourdement sanctionnées après les épreuves d’Altanta

Dans son rapport hebdomadaire la NASCAR a indiqué avoir sanctionné trois équipes

Une dans chacune des trois séries nationales, pour des infractions constatées après les courses.

En Monster Energy NASCAR Cup Series l’équipe n°47 a enfreint la section 10.9.10.4 (Pneumatiques et roues) et écope d’une pénalité L1 qui annule le résultat d’AJ Allmendinger.

En outre l’écurie perd 35 points aux classements pilotes et propriétaires, alors que le chef d’équipe, Randall Burnett, est suspendu pour les trois prochaines courses( Las Vegas, Phoenix et Fontana), mais aussi condamné à 65 000 dollars d’amende.

Cette sanction, due à trois écrous mal installés ou absents à l’issue de la course, fait plonger AJ Allmendinger de la onzième à la trente-cinquième place du classement général, avec quinze points, autant que Chris Buscher et Jeffrey Earnhardt.

En NASCAR XFINITY Series c’est l’équipe de Kyle Busch qui est sanctionnée pour un châssis ne respectant pas la hauteur requise, paragraphe 20.17.3.2.1.2 du règlement.

Le résultat acquis est perdu, ce qui signifie que la victoire ne compte pas au classement des propriétaires pour la Toyota n°18 en vue d’une qualification en playoffs.

Les points playoffs sont enlevés à la Joe Gibbs Racing, qui se voit également retirer dix points propriétaires au championnat. Scott Graves, le chef d’équipe, écope de 10 000 dollars d’amende et d’une suspension pour la prochaine course (Las Vegas – ndlr).

Enfin, en NASCAR Camping World Truck Series, double ration de pénalité pour la GMS Racing et le truck n°23 piloté par Chase Elliott lors de la course d’Atlanta, puisque la garde au sol n’était réglementaire, paragraphe 20.17.3.3 du règlement, Là aussi le résultat de la course est annulé.

Le chef d’équipe, Jeff Stankiewicz, est suspendu pour la prochaine course (Martinsville – ndlr), et reçoit également 10 0000 dollars d’amende, alors que l’équipe perd dix points au classement des propriétaires.

Enfin, pour des écrous pas installés correctement ou absents à l’issue de la course, ce qui va à l’encontre du paragraphe 10.9.10.4 du règlement, Jeff Stankiewicz écope en plus de 2 500 dollars d’amende.

