Hommage à Anthony DELHALLE

C’est avec une immense tristesse que l’Automobile Club de l’Ouest a appris ce jour la disparition d’Anthony Delhalle

Pilote émérite du Suzuki Endurance Racing Team (SERT) est décédé des suites d’un grave accident survenu ce matin sur le circuit de Nogaro lors d’essais privés.

Anthony Delhalle, champion discret et apprécié de tous, a été victime, ce matin, d’un grave accident sur le circuit de Nogaro. Il participait aux premiers essais de la saison en vue des 24 Heures Motos. Âgé de 35 ans, il a succombé à ses blessures.

Né en 1982 à Châtres, Anthony Delhalle a débuté sa carrière en 1999 dans le cadre de la Junior Cup.

Pilier de l’équipe du SERT, c’est en 2004 que le jeune pilote participe aux 24 Heures pour la première fois. C’était déjà au guidon d’une Suzuki du Team Perche Moto Sport.

Avec 11 participations aux 24 Heures Motos, il a marqué l’épreuve de son empreinte en montant sur la plus haute marche du podium à deux reprises en 2014 et 2015, à chaque fois au guidon d’une Suzuki GSX-R 1000 du SERT.

Il s’était également classé deuxième en 2011 et 2012, toujours avec l’équipe mancelle du SERT.

Avant de briller en catégorie EWC (catégorie reine de l’endurance moto et des 24 Heures Motos), Anthony Delhalle s’était illustré sur la classique mancelle dans la catégorie Superstock. Une catégorie qu’il a remportée en 2007 avec le Junior Team Le Mans Sud Suzuki puis en 2010 avec le Qatar Endurance Racing Team.

Le jeune pilote comptait aussi 13 participations aux Bol d’Or dont deux victoires en 2011 et la dernière en septembre dernière. Il est aussi monté trois fois sur le podium de l’épreuve.

Avec cinq titres de Champion du Monde d’Endurance, tous glanés avec Suzuki, Anthony était un pilote emblématique de ce championnat. Il se distinguait par sa rapidité et sa régularité.

Hors-piste, il était apprécié par sa discrétion et sa grande gentillesse.

L’ACO salue la mémoire d’un grand champion.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest :

« C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous avons appris ce matin la tragique nouvelle de la disparition d’Anthony Delhalle. Pilote moto émérite et très apprécié dans les paddocks, il a marqué à deux reprises l’histoire des 24 Heures Motos et fait partie à tout jamais de la grande famille de l’endurance moto.

Au nom de l’ACO et de ses collaborateurs, je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille et aux proches d’Anthony ainsi qu’à Dominique Meliand et toute l’équipe du SERT et de Suzuki. »

source: Automobile Club de l’Ouest