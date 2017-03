Girl Power chez Total

Pour la saison de course 2017

C’est lors de la journée internationale de la femme que Total annonçait fièrement que trois femmes porteront leurs couleurs en course automobile cette saison !

Total commandite Valérie Limoges qui pilotera la voiture #220Total en Coupe Nissan Micra, Valérie Chiasson qui courra en Porsche GT3 Cup Canada et Lindsay Rice au volant de sa Porsche 911.

Total s’associe régulièrement à la performance des équipes commanditée pour démontrer de la qualité de ses produits. Valérie Limoges, Valérie Chiasson et Linsday Rice représentent ces valeurs de performance et de persévérance avec brio dans un domaine qui compte encore très peu de femmes.

Total est très fiers d’acceuillir ces 3 nouvelles pilotes au sein de la famille Total Canada.

Pour plus d’informations : http://www.total-canada.ca

À propos de Total

Total est un groupe d’énergie global, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières au monde et n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com

À propos de Total Canada inc.

Riche de son expertise mondiale ainsi que de ses nombreux partenariats avec les plus grands constructeurs automobiles et industriels, Total Canada se consacre actuellement à la commercialisation des lubrifiants Total à travers le pays. Les produits Total sont vendus dans plus de 150 pays à travers le monde et sont disponibles au Canada depuis 2008 (domaine automobile, poids lourds et industriel).

Les gammes d’huiles Total Quartz et Total Rubia sont distribuées par le biais des stations-services Ultramar, chez les distributeurs Total et via l’ensemble de son réseau commercial. Total Canada fabrique plus de 85% de ses produits au Canada à partir de son usine de Montréal.

À propos de Valérie Limoges

Pilote professionnelle, Valérie débute à l’âge de 12 ans la course automobile. Après 5 ans (1997 à 2001) en karting, elle prend le volant de 2002 à 2003 en Formule Renault. Par la suite, elle participe au Championnat Canadien de Touring de 2004 à 2005. Valérie réussi même à participer aux prestigieuses séries Grand Am Cup et Rolex au États-Unis entre 2006 et 2008.

En 2007, Valérie Limoges part de la pole position sur la piste du Homestead Miami. Elle prend même le volant au mythique 24 heures de Daytona en 2007.

Elle revient en course en 2015 et 2016 en Coupe Nissan Micra avec l’équipe H Grégoire. Finalement, elle participera à l’édition 2017 de la Coupe Nissan Micra avec l’équipe Total Canada.

À propos de Valérie Chiasson

Première pilote recrue en série Touring Car au circuit Gilles-Villeneuve en 2014, première pilote féminine à décrocher un podium toutes-catégories au Grand Prix du Canada en 2015.

Valérie Chiasson va réaliser une autre première cette année en étant la première femme pilote à disputer une saison complète dans la prestigieuse Coupe Porsche GT3 canadienne, qui présente 6 événements, dont le Grand Prix du Canada à Montréal, le Toronto Indy et le Grand Prix de Trois-Rivières.

Valérie Chiasson est maintenant représentante pour le Canada à la FIA women in motorsport.

À propos de Lindsay Rice

Age : 25

Podium : 7

Race car : Porsche 911

Sa première saison en compétition : 2016

Séries précédentes: Canadian Touring Car Championship, Nissan Micra Cup Series, Porsche Club Racing, Canadian Automobile Sport Club

Lindsay Rice, une pilote de course canadienne et professionnelle du domaine automobile. La jeune femme de 25 ans participe à titre compétitif en course automobile uniquement depuis 2016 et déjà elle réussi à se placer 7 fois sur les marches du podium avec sa Porsche 911 #18.

Originaire de Mississauga, elle a participé à 4 grands événements de courses au Canada. Elle compte parmi les quelques femmes qui exerce ce sport.

Au cours de la dernière saison, Lindsay à se faire un nom et est maintenant reconnue comme une pilote professionnelle sur la scène canadienne en course automobile.

Lindsay est maintenant prête à reprendre le volant de sa Porsche 911 cette saison (2017) avec son équipe Rice Racing, supporté par Bestline Autotech situé à Vaughan, ON.

source: Isabelle Viger – Total