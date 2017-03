G-Drive teste Alex Lynn

L’écurie russe, qui n’a toujours pas annoncé qui épaulerait Pierre Thiriet et Roman Rusinov en WEC

G-Drive va faire essayer son Oreca 07 au Britannique Alex Lynn.

Si les noms des anciens pilotes de F1 Pastor Maldonado et Will Stevens ont circulé, le G-Drive Racing prend son temps pour choisir le pilote amené à épauler le Moscovite Roman Rusinov et le Vosgien Pierre Thiriet sur l’Oreca 07 n°26 alignée en WEC.

Il faut dire que les trios annoncés par une concurrence emmenée par Signatech-Alpine, TDS Racing et Jackie Chan DC Racing ont fière allure.

L’écurie russe teste cette semaine Alex Lynn. Champion GP3 Series 2014 et vu en GP2 ces deux dernières saisons, le Britannique de 23 ans a découvert le pilotage d’une LMP avec Toyota, qui l’a convié à effectuer des tests. Mais il a également participé, l’année passée, aux trois dernières manches du WEC sous les couleurs de Manor.

À noter qu’il sera, la semaine prochaine, au départ des 12 Heures de Sebring sur la Cadillac DPi-V.R n°10 du Wayne Taylor Racing, lauréate des dernières 24 Heures de Daytona. À lui de prouver au G-Drive Racing qu’il a les épaules pour jouer la gagne en LM P2.

S’il venait à être titularisé, reste à savoir ce qu’il adviendrait de son rôle de réserviste chez DS Virgin Racing en Formule e, qui devait compter certainement compter sur lui pour les épreuves où José-Maria Lopez et Sam Bird seraient absents, en raison de clashs de dates avec le WEC.

source: Autohebdo.fr- Thibaut Villemant