Williams confortée après une nouvelle journée solide

Massa et Stroll ont enchaîné les tours

Williams avait décidé de partager son travail du jour entre Felipe Massa et Lance Stroll. Les deux pilotes n’ont connu aucune avanie et confirmé que la FW40 devrait être en toute logique une voiture bien née.

122 tours ont été accomplis au total (63 par Massa et 59 par Stroll). Le pilote brésilien a même échoué à 1 dixième seulement du meilleur temps de Valtteri Bottas.

Rod Nelson, ingénieur responsable des essais à Grove, se réjouit donc de cette journée productive.

« Aujourd’hui fut une autre journée occupée. Felipe a conduit le matin et nous avons essayé les pneus ultratendres pour la première fois, donc nous avons quelques bonnes données à analyser. Lance était de retour dans la voiture l’après-midi et il a fait un bon travail.

Il n’avait jamais essayé les pneus supertendres mais il s’en est très bien sorti, étant donné les conditions de piste. Dans l’ensemble, nous avons eu une bonne journée et complété 122 jours au total, ce qui signifie que nous avons beaucoup de données à regarder cette nuit. »



Felipe Massa ne doit pas être malheureux d’avoir accepté de revenir chez Williams à l’issue de cette journée…

« C’était une bonne matinée. Nous avons complété tous nos programmes et, comme hier, j’ai un bon ressenti dans la voiture. Tout ce que nous avons essayé en termes de réglages et de pneus nous a satisfaits. J’ai eu un très bon jour et demi, mais j’espère que c’est simplement le début et que nous pourrons bien finir les tests.

Je suis très content de ce que j’ai vu, de ce que j’ai ressenti dans la voiture. Il est toujours difficile de savoir où nous sommes en comparaison des autres, mais la situation est vraiment positive. »

Lance Stroll est lui satisfait pour une autre raison encore : il n’est pas sorti une nouvelle fois de la piste durant ces essais !

« Je suis assez heureux de cet après-midi, et satisfait de cette matinée passée à regarder Felipe accomplir un roulage solide. Je pense que c’était une bonne journée. L’équipe a accompli beaucoup de tours, donc nous avons des choses positives à retirer d’aujourd’hui. Je ne suis pas vraiment concentré sur les temps au tour, puisqu’il s’agit d’essais.

Nous explorons beaucoup de choses différentes sur la voiture pour progresser. Je suis simplement satisfait d’engranger plus de kilomètres, d’essayer de nouvelles choses sur la voiture, et la voiture progresse dans la bonne direction. Pour le moment, tout va bien.

Nous avons fait quelques relais courts, et essayé quelques différents composés pneumatiques. J’ai passé des pneus plus tendres aujourd’hui ; j’ai essayé les supertendres mais il me reste toujours les ultratendres à essayer. »

