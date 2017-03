Avec les V8 Vantage en GTE Pro et GTE Am

Aston Martin Racing a annoncé à l’occasion du Salon automobile de Genève qu’elle s’était engagée en WEC pour les cinq prochaines saisons.

Le constructeur britannique qui engage les V8 Vantage en GTE Pro et GTE Am alignera Nicki Thiim et Marco Sorensen sur la n°95, Darren Turner et Jonny Adam sur la n°97

La voiture engagée dans la catégorie mineure sera confiée à Pedro Lamy, Paul Dalla Lana et Mathias Lauda.

source: Autohebdo.fr