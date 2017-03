Alex Tagliani dévoilera les commanditaires de sa nouvelle voiture NASCAR Pinty’s au Toronto Motorama Show

Intronisé au Panthéon du sport motorisé canadien en 2015, Tagliani a participé à 45 courses en NASCAR Pinty’s

Le pilote Alex Tagliani dévoilera les couleurs de sa nouvelle voiture de course ce samedi 11 mars à 11 heures au Toronto Motorama Show et il présentera les nouveaux commanditaires qui se joindront à EpiPen pour la saison 2017 de la série NASCAR Pinty’s.

« La venue de ces nouveaux commanditaires avec l‘équipe Tagliani Autosport dans la division canadienne de NASCAR est une excellente nouvelle pour tout le monde, a déclaré Alex Tagliani. Nous avons travaillé très fort au cours de l’entre saison pour sécuriser ces nouveaux partenaires afin de générer l’engouement de leurs clients au cours de la saison. Leur implication sera un atout pour l’équipe, la série et pour le sport automobile canadien en général. Nous savons que cette voiture devrait retenir l’attention des amateurs pour la nouvelle saison de la série NASCAR Pinty’s. »

Les amateurs qui visiteront le Toronto Motorama Show ce samedi sont invités à assister au dévoilement à 11 heures. L’exposition se tient à l’International Centre situé sur Airport Road à Mississauga, en face de l’Aéroport international Pearson de Toronto. La voiture est exposée dans le kiosque NASCAR no 2712 dans la Salle 2.

L’an dernier, le pilote québécois a connu sa meilleure saison dans la série NASCAR Pinty’s en terminant au troisième rang du classement des pilotes malgré qu’il ait raté une course en début de saison. Il a inscrit trois victoires pour un total de cinq podiums en 11 départs.

Intronisé au Panthéon du sport motorisé canadien en 2015, Tagliani a participé à 45 courses en NASCAR Pinty’s, récoltant cinq victoires et sept positions de tête. Il a terminé 17 fois dans le top cinq et 28 fois dans le top dix. Treize épreuves sont au calendrier de la saison 2017. Les pilotes parcourront le Canada de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta avec un programme double en Saskatchewan et une course de première importance au Toronto Indy en juillet. De plus, ils seront l’attraction principale à la mi-août au Grand Prix de Trois-Rivières.

source: Max d’Orsonnens Tagliani Autosport