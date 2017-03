WTCC : Mehdi Bennani prolonge avec Sébastien Loeb Racing

Bennani continuera à évoluer en WTCC au sein du Sébastien Loeb Racing en travaillant avec Tom Chilton et John Filippi

Mehdi Bennani disputera sa troisième saison consécutive au sein du Sébastien Loeb Racing en WTCC.

Le Marocain avait déjà réalisé de bons débuts avec l’écurie alsacienne en terminant vice-champion du Trophée Indépendants avant de rafler la mise l’an dernier avec en prime deux victoires au classement général, sur l’Hungaroring (Hongrie) et à Losail (Qatar).

« Il était important pour moi de privilégier la stabilité, d’autant que nous avons beaucoup appris ensemble ces deux dernières années, a commenté Mehdi Bennani qui aura pour objectif de faire mieux que sa 8e place au classement général.

On sait tous combien la Citroën C-Elysée est compétitive, et l’équipe sait exactement comment procéder pour qu’elle fonctionne parfaitement. Aussi, j’aborde cette nouvelle saison encore un peu plus confiant que les deux précédentes. »

« Mehdi s’est révélé être un élément essentiel de notre équipe ces deux dernières années, a ajouté Sébastien Loeb, le co-fondateur du Sébastien Loeb Racing, et il était primordial de le conserver. Il s’est parfaitement intégré, tout en apprivoisant de mieux en mieux sa C-Elysée.

Cette saison, il a les capacités pour grimper encore plus souvent sur les podiums. D’autant que nous avons bien préparé l’échéance, avec deux séances d’essais à Navarra, ainsi qu’à Monteblanco, en Espagne. »

Le Sébastien Loeb Racing alignera ainsi Mehdi Bennani, Tom Chilton et John Filippi et aura pour ambition de rivaliser avec les équipes officielles Volvo et Honda.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Sébastien Loeb Racing)