Une grande première pour célébrer 50 ans de F1 au pays

Le Formula 1 Grand Prix du Canada annonce la mise en vente de la première tribune couverte érigée au circuit Gilles-Villeneuve

En cette année 2017 où il célèbre une riche histoire de 50 ans de la discipline au pays, le FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA est heureux d’annoncer la mise en vente dès aujourd’hui, de places dans une toute première tribune couverte au circuit Gilles-Villeneuve.

Érigée à l’intérieur de la piste, dans la ligne droite menant au virage Senna, la nouvelle « Tribune Platine » s’avère une grande première : jamais une édition du plus populaire événement sportif au pays n’a offert ce type de produit depuis sa venue à Montréal en 1978.

Cette nouvelle tribune sera munie d’un toit et de sièges ultraconfortables de large dimension. Les amateurs ont dès maintenant l’occasion de s’y acheter une place.

« Nous sommes fiers et heureux d’offrir aux amateurs cette grande première, une superbe et confortable tribune couverte, un cadeau tout spécial pour célébrer en grand nos 50 ans d’histoire, affirme le Président et Chef de la Direction du Groupe de Course Octane Inc., François Dumontier.

Au même moment, nous répondons à une demande que nous formulait un grand nombre de spectateurs depuis un certain temps. Je félicite et remercie notre équipe aux opérations ainsi que nos partenaires techniques qui ont développé un produit de grande qualité, lequel sera sans aucun doute très apprécié », ajoute monsieur Dumontier, précisant aussi que cette installation qui sera érigée au circuit Gilles-Villeneuve, le sera pour la toute première fois au Québec.

Tel qu’expliqué ci-haut, les amateurs peuvent se procurer dès aujourd’hui une ou plusieurs places offertes en quantité limitée dans la toute nouvelle « Tribune Platine ».

Pour les trois jours de l’événement, les 9, 10 et 11 juin prochain, ces places ultraconfortables sous le toit sont offertes au prix de 850 $ CAN (taxes et frais inclus). Les amateurs désireux de se procurer sans tarder des places dans cette « Tribune Platine » couverte doivent communiquer avec le service de la billetterie du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA au 514 350-0000 ou au 1-855-790-1245, tous les jours, entre 9 et 20 heures.

En tout temps on peut aussi commander sur le site web de l’événement au www.circuitgillesvilleneuve.ca

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur exclusif du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, en vertu d’une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1).

source: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA