Pirelli : Hembery choqué par les forces G constatées à Barcelone

Ca va être très dur cette année pour les pilotes

Les premières données des Formule 1 version 2017 sont déjà très impressionnantes selon Paul Hembery, le responsable de la compétition de Pirelli.

A Barcelone, lors des premiers essais hivernaux qui se sont déroulés cette semaine, le record de la piste a déjà été battu alors que les pilotes et les équipes sont encore loin d’avoir poussé leurs nouvelles montures.

Plus de 5 secondes ont déjà été gagnées par rapport aux temps de 2015, ce qui était l’objectif initial, et ce n’est certainement pas fini puisque Pirelli s’attend à voir les chronos descendre encore de deux à trois secondes !

« Ces performances, cette adhérence, ces charges, c’est assez choquant, » confie Hembery.

« Maintenant on parle de 5G dans certains virages (au lieu de 4 avant). Prenez une voiture de route au top, comme une Ferrari ou une Lamborghini, vous prenez 1,2 ou 1,3G au maximum. C’est assez difficile à imaginer pour une personne normale. »

« On arrive à des niveaux… certains docteurs vont nous dire qu’on va se rapprocher du voile noir (terme utilisé pour les pilotes de chasse lorsque les forces dépassent 8 à 9G) et des malaises ! Je me suis rendu au virage 3 de Barcelone et c’était assez impressionnant. Un être humain normal ne pourrait pas faire ça. »

Hembery s’attend à des courses particulièrement éprouvantes.

« Tout va dépendre du circuit mais un relais de 30 ou 40 tours à Silverstone va être particulièrement épuisant pour les pilotes, avec des forces de 5G dans de nombreux virages. Très épuisant. Et même à Barcelone, quand il fera plus chaud, en mai, ça va être dur. »

« Sur le plan physique, les pilotes vont avoir un énorme défi, c’est maintenant certain. Bien entendu ce sont de grands athlètes, ils ont une préparation énorme. Et pensez donc que nous allons certainement aller 3 secondes plus vite que ce que nous avons vu cette semaine… »

