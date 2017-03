Massa ignore ce qu’il va faire après la saison 2017

Aucune idée de ce qu’il va se passer

En février dernier, Massa a réalisé un test en Formule E pour l´équipe Panasonic Jaguar.

Cette discipline faisait partie des nombreuses options du Brésilien, qui avait quitté la Formule 1 à la fin de l´année dernière. Lors de son départ de la catégorie reine, le pilote n´a jamais caché son envie de continuer à piloter.

Cependant, le départ de Valtteri Bottas a chamboulé les plans de Massa, et ce dernier est revenu au sein de Williams. Tout s´est passé si vite qu´il n´a pas pu concrétiser davantage ses autres options.

« J´ai lu que j´avais un contrat en Formule E. Je n´avais rien du tout, pour être tout à fait honnête, et je n´ai pas de contrat pour la prochaine saison non plus. »

Le pilote revient sur le test qu´il a effectué.

« Le test était bien, c´est une bonne sensation. Bien sûr, c´est complètement différent de ce que nous avons ici en F1, une voiture totalement différente, une toute autre mentalité à bien des égards. »

Dans la mesure où le destin du Brésilien n´est pas vraiment scellé en Formule 1 pour 2018, le test effectué en Formule E pourrait s´avérer profitable. Mais le principal intéressé se veut très discret concernant son avenir.

« La Formule E était une option. Je n´ai pas encore pris de décision et je ne vais pas le faire maintenant. Je n´ai aucune idée de ce qu´il va se passer, j´ignore si je reste après 2017 en Formule 1. Si je peux rester, si je me sens en forme et compétitif et que j´ai de bonnes possibilités, alors je resterais… peut-être. »

