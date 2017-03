Eric Boullier : « Pas de problèmes fondamentaux avec la conception »

Avec 208 tours et 968 kilomètres au compteur de la MCL32 après quatre journées d’essais

Le directeur de la compétition de McLaren Racing est revenu sur la première semaine d’essais de McLaren-Honda qui n’a pas répondu aux attentes de Woking avec de nouveaux soucis de Power Unit.

Stoffel Vandoorne a connu un souci de Power Unit lors de ses débuts avec la MCL32 à Barcelone.

208 tours et 968 kilomètres au compteur de la MCL32 après quatre journées d’essais, le duo McLaren-Honda n’a pas réalisé l’entame de saison 2017 espérée lors des premiers roulages de Barcelone en Catalogne.

En cause, des soucis sur le Power Unit nippon, avec un problème sur le réservoir d’huile le premier jour et une perte de puissance mardi, ayant réduit le temps de présence en piste de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne.

Eric Boullier, directeur de la compétition de McLaren Racing, a avoué sur le site de la F1, que la situation n’était bien évidemment pas celle souhaitée par le tandem anglo-japonais. « Nous avions d’autres attentes en arrivant à Barcelone mais la semaine n’a pas débuté comme nous l’espérions, souligne le Français.

Je pense qu’il y a un peu plus de travail à faire du côté du Japon pour enquêter sur les raisons pour lesquelles nous avons rencontré ces problèmes. Des soucis inattendus de notre côté, tout comme pour Honda.

Ce sont de nouveaux problèmes. Il y a une solution, mais ce n’était pas le plan d’avoir ces problèmes. Ils ne sont pas vraiment graves, car il n’y a pas de problèmes fondamentaux avec la conception. »

Interrogé sur les difficultés de McLaren dans sa course pour revenir au niveau des écuries de pointe, Eric Boullier rappelle que le Power Unit reste un élément majeur dans la performance des monoplaces, malgré le nouveau règlement technique offrant une aérodynamique bouleversée cette année.

« Le Power Unit est à la base de performance, bien plus qu’auparavant. Dans le passé, lorsque vous aviez une différence de 30, 40 ou 50 chevaux, vous pourriez compenser cela avec un bon châssis.

Mais avec ces Power Units, nous ne parlons pas seulement de puissance : nous parlons de qualité du déploiement, de qualité de la récupération, de stratégie de déploiement, des éléments que nous ne connaissions pas au début et que nous avons découverts l’année dernière.

Et c’est là que Mercedes est toujours aux avant-postes, parce qu’ils découvrent des choses avant tout le monde. Et c’est pourquoi vous avez une différence en termes de performances beaucoup plus grande que dans le passé. »

Honda enquête toujours sur les causes de la perte de puissance expérimentée par Stoffel Vandoorne mardi, le bloc V6 turbo / hybride ayant été expédié dans les ateliers du centre R&D de Sakura au Japon.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel