Coupe Nissan Micra dévoile son calendrier 2017

Plus des question et réponses avec Jacques Deshaies promoteur de la série

Aujourd’hui, au Salon international de l’Auto de Québec, Nissan a présenté le calendrier 2017 de la troisième saison de la Coupe Nissan Micra.

Les pilotes seront encore une fois derrière le volant des Nissan Micra quasiment de série et à la conduite amusante pour une série de 12 courses qui s’étaleront sur six fins de semaine.

Cette année, la Coupe Nissan Micra présentera deux épreuves en Ontario et quatre au Québec, la province qui a vu naître la série. Voici le calendrier des courses 2017 :

COURSE DE LA COUPE MICRA DATES LIEU ÉVÉNEMENT Journée d’essais et d’ajustements techniques Le 7 mai Circuit ICAR, Québec Courses 1 et 2 Du 19 au 21 mai Canadian Tire Motorsport Park, Ontario Victoria Day SpeedFest Courses 3 et 4 Du 26 au 28 mai Circuit Mont-Tremblant, Québec Classique de printemps Courses 5 et 6 Du 21 au 23 juillet Circuit Mont-Tremblant, Québec Classique d’été Courses 7 et 8 Du 11 au 13 août Circuit de Trois-Rivières, Québec Grand Prix de Trois-Rivières Courses 9 et 10 Du 1er au 3 septembre Canadian Tire Motorsport Park, Ontario Chevrolet Silverado 250 Courses 11 et 12 Du 22 au 24 septembre Circuit Mont-Tremblant, Québec Classique d’automne

Fort de deux saisons réussies de la Coupe Nissan Micra

La série de courses automobiles la plus abordable au Canada avec la voiture la plus abordable au pays, la Nissan Micra, va lancer sa troisième saison en mai.

La saison inaugurale de la Coupe Nissan Micra, plébiscitée par Auto Sport Québec (ASQ) et présentée par JD Promotion & Compétition avec le soutien de Nissan Canada, s’est déroulée exclusivement au Québec en 2015. Comme on a pu le voir dans les gradins et par les niveaux d’engagement en ligne, cette nouvelle série est devenu de plus en plus populaire, course après course.

Dans le but de rester sur cette lancée, la Coupe Nissan Micra s’est étendue en Ontario pour sa deuxième saison en 2016. À ce jour, la Coupe Nissan Micra a couronné deux champions, tous deux originaires du Québec : Olivier Bédard en 2015 et Xavier Coupal en 2016.

À la différence de la plupart des événements de sport automobile, toutes les Nissan Micra de course participantes sont quasiment de série et ont exactement le même équipement, ce qui permet véritablement aux pilotes les plus talentueux de se démarquer.

Mettant en vedette la Micra S de 1,6 L à boîte manuelle de série, avec quelques modifications, telles que des suspensions et des plaquettes de frein de course qui la transforme en une véritable voiture de course, les véhicules de la Coupe Nissan Micra sont équipés d’un moteur 4 cylindres à DACT de 1,6 L avec double injection et système de contrôle de la distribution à variation continue (CVTC) double et de la boîte manuelle à 5 rapports de série.

Chaque fin de semaine comprend deux heures de piste, soit 30 minutes d’essai, 30 minutes de qualification et deux courses de 30 minutes.

Cette série s’adresse aux jeunes conducteurs de kart, au Canadien moyen qui souhaite faire ses débuts dans la compétition automobile, ou à quiconque souhaitant connaître la poussée d’adrénaline procurée par la compétition automobile. En résumé, la Coupe Nissan Micra est faite pour les passionnés de sports automobiles qui recherchent le plaisir et le frisson de la course, sans dépenser des sommes extravagantes.

« Le niveau d’effervescence et d’enthousiasme pour la Coupe Nissan Micra, tout comme l’intérêt à participer à la série ont de loin dépassé nos attentes » a déclaré Joni Paiva, président, Nissan Canada Inc.

« Après deux saisons très réussies, Nissan est fière de soutenir la Coupe Nissan Micra dans son développement ici au Canada, et nous lui apportons tout notre soutien, comme nous le montrons avec son inclusion dans notre stratégie marketing.

Je suis ravi de confirmer le retour de la Coupe Nissan Micra en 2017 et j’ai hâte de voir les amateurs constater une nouvelle fois à quel point les séries de courses monotypes sont excitantes – à la manière de Nissan – avec la Nissan Micra S, un véhicule à la conduite amusante et le plus abordable au Canada. »

Jacques Deshaies, organisateur et promoteur de la Coupe Nissan Micra

Questions – réponses avec Jacques Deshaies, organisateur et promoteur de la Coupe Nissan Micra

Q : À quoi pensez-vous à l’aube de la saison 2017?

R : Je suis vraiment impatient de vivre cette troisième saison. L’une des caractéristiques définissant la Coupe Nissan Micra est la diversité des pilotes sur la grille de départ. Champions de karting, champions de course légendaires et recrues – tous sont au volant de Micra identiques!

Il s’agit d’une série de courses automobiles véritablement unique pour le grand public, et je suis très heureux de voir qu’elle gagne du terrain à la fois au Québec et en Ontario. L’une des choses que j’attends avec le plus d’impatience, c’est d’être le témoin une fois encore de la camaraderie entre les pilotes et leurs équipes dans les différentes écuries.

La Coupe Nissan Micra est une communauté très unie, et c’est un réel plaisir de voir les amitiés naître et croître, d’autant plus au cours d’une compétition aussi intense – l’ambiance peut vraiment chauffer sur la piste. Cette année, j’ai le plaisir de montrer de nouveau à nos amateurs au Québec et en Ontario en quoi consiste cette intense série, tout en accueillant de nouveaux pilotes dans la famille de la Coupe Nissan Micra.

Q : Pourquoi avez-vous choisi de retourner en Ontario pour la saison 2017?

R : La présence en Ontario en 2016 a été une vraie réussite pour la Coupe Nissan Micra et nous sommes impatients de continuer sur cette lancée en 2017. Cela a permis de faire connaître la série aux amateurs de l’Ontario, et de découvrir un certain nombre de nouveaux pilotes.

Cette présence nous a donné la possibilité de faire découvrir la série de manière spectaculaire à des dizaines de milliers de spectateurs au Canadian Tire Motorsport Park (CTMP), connu pour être l’un des circuits les plus rapides en Amérique du Nord.

Cette année, la Coupe Nissan Micra retourne en Ontario pour deux fins de semaine de courses au CTMP, pour montrer une fois encore aux amateurs que la Coupe Nissan Micra est là pour rester, et qu’elle a sa place sur les grands circuits renommés comme le CTMP.

Q : Y aura-t-il des surprises pour 2017?

R : Les amateurs de la Coupe Nissan Micra seront heureux de savoir qu’un grand nombre de leurs pilotes favoris des deux premières saisons reviendront sur la piste pour se disputer le titre de champion 2017. Nous sommes également ravis de constater l’intérêt que de nouveaux pilotes montrent à rejoindre la série pour la saison 2017.

Nous aurons bientôt des nouvelles excitantes à communiquer à ce sujet. Restez à l’affût! Je m’attends à ce que les fins de semaine de courses soient extrêmement disputées et intenses, ce qui ne pourra que réjouir les spectateurs de la Coupe Nissan Micra au Québec et en Ontario.

Nissan sera également encore plus présente au Grand Prix de Trois-Rivières, toujours très populaire, et nous sommes impatients de partager plus de nouvelles à ce sujet prochainement.

De plus amples renseignements ainsi que la liste complète des pilotes qui participeront à ce qui sera une saison exceptionnelle de la Coupe Nissan Micra seront publiés prochainement. En attendant, rendez-vous sur le site ci-après : www.nissan.ca/micra-cup/fr/.

source: Nissan Canada News