WTCC : Nicky Catsburg est emballé par la Volvo S60

L’essai a été extrêmement concluant

Lâché par Lada qui a décidé subitement de quitter le WTCC fin 2016, Nicky Catsburg a trouvé refuge chez Volvo Polestar, comme annoncé lundi, où il fera équipe avec Thed Björk et Nestor Girolami.

Le Néerlandais a pu essayer la Volvo S60 et ce galop l’a convaincu de se lancer dans l’aventure pour viser les deux titres mondiaux au sein de l’armada suédoise.

« J’ai été très impressionné quand j’ai essayé la voiture » confie-t-il. « Elle sera très forte cette saison et j’ai de grands espoirs. J’ai gagné une course pour le moment et j’espère bien en ajouter à mon palmarès ».

Le fait que Volvo ait déjà gagné une course en 2016 et qu’elle ait fait évoluer sa voiture, contrairement aux Citroën C-Elysée qui seront engagées à titre privé, laisse penser que cet objectif est plus que réalisable.

source: NextGen-Auto