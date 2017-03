Wolff : Nous savons pourquoi Hamilton est le pilote le mieux payé

Ce qui compte, c’est la piste

Peu d’équipes ont la chance d’avoir un triple champion du monde dans leur garage.

Avec Lewis Hamilton, Mercedes peut donc compter sur un atout de poids à l’aube de la nouvelle saison. La cerise sur le gâteau pour la firme à l’étoile ?

Lewis Hamilton est également une star sur les réseaux sociaux qui attire énormément l’attention… Mais l’Anglais ne passe-t-il justement pas trop de temps à se mettre en scène ?

« Les gens rêvent s’ils pensent que les défilés de mode sont sa principale préoccupation » a affirmé Toto Wolff, le patron de Lewis Hamilton.

« Il n’est pas seulement le meilleur pilote en ce moment, mais il a aussi cette personnalité intéressante. Il donne beaucoup de matière aux tabloïds. Dans le but d’être une gloire, vous avez besoin de fournir de l’action, des rebondissements, et il leur donne tout cela. C’est un phénomène médiatique aussi bien qu’un pilote très talentueux. »

Le principal, pour Toto Wolff, est que Lewis Hamilton reste le meilleur sur la piste, peu importe ce qu’il fait en dehors. Le directeur de Mercedes a d’ailleurs été encore impressionné par son protégé cette semaine à Barcelone.

« Regardez Lewis travailler, regardez-le encore cette semaine. Ce que j’ai vu sur ses longs relais, c’était simplement le meilleur de toute cette semaine d’essais. C’est juste incroyable. Peu importe à quel point il est talentueux.

Lewis est une personne exceptionnelle et audacieuse. Et quand il est à son meilleur, il est invincible. Quand Lewis est à 100 %, il est votre homme. Ce sont des jours où vous savez pourquoi il est dans cette voiture, et pourquoi il est le pilote le mieux payé. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com