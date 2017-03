Ross Brawn veut déjà revoir certaines règles aérodynamiques

Enlever les ailerons de requin et ceux en forme de T

Ross Brawn était de passage à Barcelone pour observer, pour la première fois depuis plusieurs années, les Formule 1 en action.

Dans son nouveau rôle de manager du sport, il a admis qu’il y avait des décisions à prendre assez rapidement concernant l’esthétique des F1 2017. Les fans sont majoritairement contre les ailerons de requin et ceux en forme de T.

« Comme pour toutes nouvelles voitures et nouvelles règles, nous devons d’abord voir quels seront les effets sur la performance et le spectacle, » explique-t-il au site officiel de la F1.

« Ces voitures sont plus excitantes, leurs proportions sont meilleures, elles sont nettement plus rapides et les pilotes m’ont confirmé que, physiquement, c’était un défi. C’est ce qui était souhaité. »

« Mais, comme avec toutes nouvelles règles, il y a des choses qui ne vont pas. L’aileron de requin n’est pas populaire et il est revenu. Le temps venu, il faudra s’en occuper. Même chose pour l’aileron en forme de T. Ce n’était pas anticipé mais, avec le temps, nous reviendrons avec des choses plus pures. »

Le temps, c’est 2018 puisqu’il est trop tard pour modifier les règles pour cette saison. Dans la même veine, Brawn attend de voir des courses pour savoir ce qu’il faut faire du DRS, un dispositif qu’il a grandement critiqué cet hiver.

« Il faudra voir comment se passent les dépassements avec ces nouvelles voitures, comment les voitures peuvent se suivre. J’aimerai effectivement que tout cela soit plus normal, sans avoir besoin du DRS. Le DRS a été une solution à un problème. Nous n’allons pas nous précipiter pour le bannir mais il nous faudra une meilleure solution à long terme pour s’en passer. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com