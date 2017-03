Nasser Al-Attiyah au départ du Silk Way Rally 2017

Al-Attiyah et Matthieu Baumel seront de la partie au Silk Way Rally

Les organisateurs du rallye-raid disputé entre la Russie et la Chine ont confirmé la présence du duo Nasser Al-Attiyah – Matthieu Baumel sur l’édition 2017 du Silk Way Rally.

Le Silk Way Rally organisait cette semaine à Paris une soirée de présentation où les premiers engagés de marque ont été dévoilés pour l’édition 2017 du rallye-raid qui s’élancera le 7 juillet prochain depuis la Place Rouge de Moscou pour rallier via le Kazakhstan, la Chine et X’ian le 22 juillet.

Au côté de Peugeot, qui engagera trois 3008 DKR pour le trio Stéphane Peterhansel – Sébastien Loeb – Cyril Despres (vainqueur sortant), l’épreuve pourra compter sur la présence de Nasser Al-Attiyah, toujours secondé par Matthieu Baumel.

Présent sur le Dakar avec le Toyota Hilux quatre roues motrices, l’ancien champion WRC-2 cherchera à contrer les Peugeot 3008 DKR qui l’ont emporté en janvier dernier en Argentine. D’autres voitures développées par Overdrive sont également attendues.

Avec Peugeot et Toyota, le Team X-Raid a confirmé la présence de plusieurs pilotes de pointe sur les Mini. Mikko Hirvonen serait ainsi logiquement attendu.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel ( photo © DPPI / E. Vargiolu)