Monster Energy NASCAR Cup: Kevin Harvick en pole

Pour la dix-huitième fois de sa carrière

Kevin Harvick a signé la pole position en Monster Energy NASCAR Cup Series.

Le pilote de la Stewart-Haas Racing devance Ryan Newman, meilleur chrono des premiers essais.

Avec un tour bouclé en 29,118 secondes à 190,398 mph de moynne sur l’Atlanta Motor Speedway, Kevin Harvick a signé à l’occasion des Folds of Honor QuikTrip 500 sa dix-huitième pole position en carrière, sa seconde sur l’ovale d’Atlanta.

Le pilote de la Stewart-Haas Racing enregistre également sa toute première pole cette saison et devance finalement Ryan Newman, pourtant auteur du meilleur chorno lors de la première séance d’essais disputée quelques heures plus tôt.

Kyle Busch et Ricky Stenhouse Jr. se partageront la deuxième ligne, les coéquipiers de la Team Penske, Brad Keselowski et Joey Logano la troisième. Viennent ensuite, Jamie McMurray et Kyle Larson, puis Martin Truex Jr. et Denny Hamlin.

En première ligne lors des DAYTONA 500, Chase Elliott et Dale Earnhardt Jr. se retrouveront sur la même ligne au départ ce dimanche, mais cette fois ce sera la sixième.

Daniel Suárez est le rookie le mieux classé en vingt-et-unième position, deux places devant Erik Jones.

source: www.us-racing.com – Geoffroy LETTIER