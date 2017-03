Lucas di Grassi au volant de la Tesla du EGT Championship

Pilote du ABT Schaeffler Audi Sport en Formule e

Le Brésilien Lucas di Grassi, pilote du ABT Schaeffler Audi Sport en Formule e, va parfaire son expérience avec les voitures du EGT Championship

source: Autohebdo.fr

***

Après la Formule E, l’Electric GT Championship arrivera sur nos routes dès 2017. A Ibiza, les organisateurs ont révélé la Tesla Model S EGT, le modèle qui sera utilisé pour cette nouvelle compétition.

Depuis le début de l’automobile, le milieu de la compétition participe au développement des nouvelles technologies amenées à équiper les futurs modèles. Une stratégie qui s’est également adaptée au marché des véhicules à motorisations alternatives avec des compétitions comme le Grand Prix de Formule E dont la première saison remonte déjà à 2014. En avril 2016 à Paris, le championnat avait attiré quelques 15 000 curieux.

Comme Michaël vous l’avait annoncé en mars dernier, une première saison de l’Electric GT World Series devrait débuter au cours de l’année 2017. Surfant sur la vague de ces compétitions nouvelle génération, l’équipe organisatrice a dévoilé le 27 septembre à Ibiza la Tesla EGT, le prototype de Tesla Model S P85+ utilisé pour cette première édition. Cette version modifiée de la berline américaine est capable d’abattre le 0 à 100 kilomètres/heure en 3,2 secondes…

Les 10 écuries et les 20 pilotes s’affronteront sur 7 circuits en Europe et des épreuves se dérouleront également en Amérique. En revanche elles ne compteront pas pour le championnat. L’évènement passera par les pays et les circuits ci-dessous mais ne fera pas étape en France :

Nürburgring (Allemagne)

Barcelone (Espagne)

Jarama (Espagne)

Donington Park (Grande-Bretagne)

Mugello (Italie), Assen (Pays-Bas)

Estoril (Portugal)

Chaque étape se compose de deux courses d’une longueur de 60 kilomètres, dont une s’effectuera en journée et une au crépuscule, un peu à la manière des 24 heures du Mans. Elles sont précédées d’une séance d’essai de 20 minutes et d’une séance de qualification d’une demi-heure.

Chaque épreuve s’inscrira dans une démarche de promotion de la technologie et de l’innovation responsable à travers des animations pendant les épreuves tout au long du week-end.

“Nous entrons dans l’ère de la lumière” souligne Mark Gemmell, organisateur de ce premier championnat. Chez Automobile Propre on ne manquera pas de suivre de très près cette compétition qui s’annonce prometteuse…

source: Automobile-propre.com