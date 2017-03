Räikkönen termine la dernière journée en tête

Kimi Räikkönen a signé le meilleur temps du jour à Barcelone et conclut la première semaine d’essais F1 à Barcelone

Kimi Räikkönen a poursuivi sur un rythme soutenu cet après-midi pour la dernière journée d’essais F1 de la semaine à Barcelone (Espagne).

Le pilote de la Ferrari SF70H a réalisé le meilleur chrono du jour en bouclant un tour du circuit de Catalunya en 1’20’’872 avec les pneus tendres.

Romain Grosjean a été le plus actif en piste.

Si le Finlandais a fait partie des plus assidus, c’est Romain Grosjean qui a été le plus actif en bouclant 118 tours avec la Haas qui termine au 4e rang, derrière la Red Bull RB13 de Max Verstappen et la Renault R.S 17 de Jolyon Palmer.

Antonio Giovinazzi complète le top cinq sur la Sauber C36 après avoir signé sa meilleure performance en pneus ultra tendres. Le pilote d’essais de l’écurie helvétique a précédé la Force India VJM10 de Sergio Pérez et la McLaren MCL32 de Stoffel Vandoorne.

Après avoir manqué la matinée en raison de problèmes électriques, Mercedes a pu rattraper son retard en envoyant Valtteri Bottas enchaîner les relais à bord de la W08. Le Finlandais n’a fini qu’au 8e rang, préférant se concentrer sur les simulations de course. Nico Hülkenberg complète la liste après avoir cédé sa place à son coéquipier Jolyon Palmer.

Williams n’est pas la seule écurie à avoir manqué la dernière journée d’essais de la semaine. Toro Rosso n’a pu effectuer qu’un tour d’installation avec la STR12 ce matin avant de rencontrer des problèmes mécaniques nécessitant le remplacement complet du Power Unit Renault. Carlos Sainz Jr n’a pas pu prendre le volant cet après-midi.

Pirelli a humidifié de nouveau le circuit à la pause, mais le temps ensoleillé a permis à la piste de sécher rapidement.

Les essais hivernaux de la F1 reprendront le mardi 7 mars pour quatre nouvelles journées de tests sur le circuit catalan.

Résultats des essais F1 à Barcelone – Jour 4

1. Kimi Räikkönen – Ferrari – 1’20’’872 (tendres) – 93 tours

2. Max Verstappen – Red Bull – 1’21’’769 (tendres) – 85 tours

3. Jolyon Palmer – Renault – 1’21’’778 (tendres) – 39 tours

4. Romain Grosjean – Haas – 1’22’’309 (super tendres) – 118 tours

5. Antonio Giovinazzi – Sauber – 1’22’’401 (ultra tendres) – 84 tours

6. Sergio Pérez – Force India – 1’22’’534 (super tendres) – 82 tours

7. Stoffel Vandoorne – McLaren – 1’22’’576 (ultra tendres) – 67 tours

8. Valtteri Bottas – Mercedes – 1’23’’443 (tendres) – 68 tours

9. Nico Hülkenberg – Renault – 1’24’’974 (tendres) – 51 tours

10. Daniil Kvyat – Toro Rosso – 1 tour

source: Autohebdo.fr