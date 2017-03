Maxime Gauvreau, nouveau pilote de la filière Lacroix Tuning

Annoncé en grande pompe en décembre dernier

Les entreprises de renom, Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning en association avec Morin Performance et Impressions WPND, offraient une participation financière de $15000.00 à un pilote de la division NASCAR Sportsman Lucas Oil en vue de la saison 2017.

La condition principale pour être éligible à cette offre sur un plateau d’argent, consistait à se procurer une voiture neuve NASCAR Sportsman provenant des ateliers de Morin Performance.

Plusieurs pilotes existants de la série mais aussi de nouveaux visages, se sont montrés intéressés par cette offre de partenariat incroyable.

Après un processus de sélection rigoureux auprès de plusieurs excellents candidats, le Président et propriétaire de l’écurie de course Lacroix Tuning, Sylvain Lacroix, a fait son choix pour le pilote qui allait représenter ces entreprises sur la piste de l’Autodrome St-Eustache.

de gauche a droite: Benoit Lemieux-Ayotte, Maxime Gauvreau, Kevin Lacroix

Le design et les couleurs de la voiture se voudront une réplique de la voiture #74 pilotée par Kevin Lacroix en NASCAR Pinty’s. En plus de la série NASCAR Pinty’s, le regroupement Lacroix Tuning-Bumper to Bumper-Total est également représenté en Formule 1600 et Formula Drift notamment.

Avec cette présence du côté de la série NASCAR Sportsman Lucas Oil, on peut désormais parler de la ‘’filière’’ Lacroix Tuning, dans le sport automobile québécois.

Maxime Gauvreau de Terrebonne est le pilote qui s’est démarqué et a été choisi pour prendre les commandes de la voiture Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning.

Cette nouvelle voiture sera la propriété de Benoit Lemieux Ayotte de McMasterville. Ce dernier, avait d’ailleurs confié le volant de sa voiture NASCAR Sportsman Lucas Oil #97 aux couleurs de son entreprise, Carrossier Pro Color Beloeil l’an dernier à Maxime Gauvreau.

Âgé de seulement 22 ans, Maxime Gauvreau pilote dans les séries de l’Autodrome St-Eustache depuis quelques années déjà. Évoluant dans la série NASCAR Sportsman Lucas Oil à titre de recrue en 2016, il a fait son apprentissage dans la division NASCAR Sport Compacte, en pilotant une voiture 4 cylindres au cours des saisons passées.

Il a notamment mis la main sur le prestigieux titre de révélation de l’année de l’Autodrome St-Eustache en 2012. Hors course, Maxime s’est illustré au niveau international dans son métier, la menuiserie, alors qu’il a représenté le Canada au championnat du monde WorldSkills en 2015 à Sao Paulo au Brésil.

Nous retrouverons Maxime au commande de la toute nouvelle voiture #7, le 21 mai prochain pour l’ouverture de la saison NASCAR 2017 de l’Autodrome St-Eustache.

Bumper to Bumper :

Bumper to Bumper est un distributeur de pièces automobiles bien d’ici, qui compte plus de 72 000 mètres carrés d’espace d’entreposage de produits destinés à nos clients au Canada.

Bien établi et fort d’une expérience de plus de 40 ans, Bumper to Bumper continue sa croissance sur le marché canadien avec plus de 1 100 magasins et 4 000 ateliers mécaniques affiliés.

Total :

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Lacroix Tuning :

Notre mission : Être le leader de la vente de pièces et d’accessoires automobile, peinture et produits de carrosserie, avec les meilleurs commis et conseillers de l’industrie et un service ultra rapide. Offrir la bonne pièce la première fois, au bon moment et à un prix concurrentiel. Finalement, être partenaire de votre développement et le moteur de votre performance en affaires.

Notre objectif : Devenir votre fournisseur préférentiel pour vos pièces et services.

Notre engagement : Vous offrir une tranquillité d’esprit grâce à la combinaison d’un service rapide et personnalisé, des prix compétitifs, un programme exclusif de garanties et de formation adaptée à vos besoins

Trois succursales pour mieux vous servir : St-Eustache (St-Eustache à Oka et Mirabel)

Terrebonne (Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et La Plaine)

Laval (Tout le territoire)

Source : Justin Beaudin ASE