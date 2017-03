L’expérience de la gestion des pneus en F1 sera utile selon di Resta

Reconduit chez Mercedes en 2017 en DTM, et en tant que pilote de réserve de Williams Martini Racing en F1

Paul di Resta estime que son expérience passée dans la discipline reine du sport automobile devrait lui être profitable cette année dans le championnat des voitures de tourisme allemand.

« Le changement le plus important reste certainement les nouveaux pneus (toujours fournis par Hankook, Ndlr), explique le Britannique. En particulier, la rapidité avec laquelle ils se dégradent et la façon dont ils se comportent en qualifications et en course.

Vous devez les gérer correctement pour obtenir un bon résultat. Heureusement, mon expérience va m’aider, notamment celle avec les pneus Pirelli de la Formule 1. »

Le Britannique est actuellement en essais du côté de Portimao au Portugal avec la marque à l’étoile.

source: Autohebdo.fr