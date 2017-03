De Nouvelles Voitures et de la Technologie Innovante Basculent la Formule 1

Au début des années 2000, la Formule Un était passionnante, malgré la dominance de Michael Schumacher

Aujourd’hui, les courses ont perdu beaucoup de leur attrait et c’est surtout le résultat de certains pilotes et équipes qui cassent la compétition. Les noms changent d’une saison à l’autre, mais en général c’est assez facile de prédire le vainqueur après un certain nombre de courses. Ceci pourrait changer en 2017, comme de nouvelles voitures sont introduites et les meilleures équipes sont prêtes à dévoiler de la technologie innovante.

Super Voitures et Technologie pour les Équipes Majeures

Red Bull a décidé de retarder la présentation officielle de sa voiture et d’attendre jusqu’au jour avant les tests officiels de présaison. Ceci aura un double effet, d’un côté ceci leur donnera plus de temps pour le développement et d’un autre côté ceci crée plus d’hype. Les fans attendent de voir comment la nouvelle voiture sera et brillera, mais ils devront s’armer de patience. Ceux dans l’industrie des paris sportifs sont aussi intéressés d’en apprendre plus au sujet des nouvelles choses que les équipes F1 préparent.

Autre part, Renault, Force India, Mercedes, Ferrari et McLaren préparent leurs propres voitures. L’équipe italienne a aussi annoncé son intention d’utiliser la technologie d’impression 3D pour produire leur nouveau piston. Ceci est une chose surprenante pour une équipe de Formule Un, mais ceux qui supportent l’idée sont très optimistes. Comparés à l’année dernière lorsque Ferrari a annoncé son intention de gagner la première course, cette fois-ci ils sont plus prudents et se concentrent plus sur la nouvelle technologie.

Une Année à Venir Pleine de Promesses pour Williams

Liberty Media est le nouveau propriétaire de la Formule Un et ils veulent effectuer quelques changements importants. La distribution du revenu en est un et apparemment ceci est à l’avantage des équipes du milieu du tableau qui n’ont pas d’immenses budgets. Ce nouvel arrangement de distribution de revenu sera à leur avantage direct et leur fournira plus de revenus pour poursuivre leurs rêves. Williams a des ambitions élevées comme toujours, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, ils pourraient avoir les ressources pour les atteindre.

Apparemment, l’idée de limite du budget est à nouveau sur la table, mais elle requière plus de discussions. Ce n’est pas la première fois que ceux qui prennent les décisions en Formule Un considèrent cette possibilité. Les fans de sports à moteur se souviennent probablement que ce concept avait été proposé par Max Mosley, ancien président de la FIA. Certaines de ces suggestions seront appliquées alors que d’autres resteront dans le grenier. Ce qui importe le plus est que les choses sont finalement en train de bouger dans la F1 et ceci peut influencer positivement la qualité de la course.