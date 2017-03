Plus de 34,000 motocyclistes à l’édition 2017 du Salon

Le Salon de la moto de Montréal, présenté par La Capitale Assurances générales, c’est conclu au Palais des congrès ce dimanche.

Après avoir accueilli pendant le week-end plus que 34 000 amateurs empressés de voir arriver le printemps, soit une légère augmentation du nombre de visiteurs comparativement à l’édition précédente.

« C’est toujours un bonheur de voir tous ces fans de moto impatients de rencontrer et d’échanger avec des personnes qui partagent leur passion, explique Bianca Kennedy, directrice du Salon de la Moto de Montréal. C’est une véritable fête et nos quelque 200 exposants font tout en leur pouvoir pour que la visite du Salon démarre la saison en beauté! »

Pour le plus grand plaisir de tous, une vaste sélection de nouveaux modèles, équipements et accessoires des principaux manufacturiers étaient en démonstration. En tout, les visiteurs ont eu la chance d’admirer et toucher près de 1000 motos vintage, custom ou restaurées.

Le Hangar 17, présenté en collaboration avec ONELAND Magazine, a fait tourner bien des têtes! Les motocyclistes de tous les horizons, styles et âges ont adoré cette nouvelle attraction qui présentait certains des meilleurs constructeurs et les marques les plus populaires de la scène custom.

Les amateurs s’en sont également donné à cœur joie à l’essai routier Eye Ride, au stand de BMW Motorrad, ont encouragé avec enthousiasme les démonstrations de trial réalisées par la famille Szoke et se sont amusés avec un simulateur de wheelie sur une moto Zéro 100% électrique au stand Quadpro Motosport.

La soirée Toutes en moto a encore une fois attirée de nombreuses adeptes. Plus de 1000 femmes ont profité de l’admission à moitié prix du vendredi soir et ont participé au tirage de la Kawasaki Ninja 300 2017.

Les plus petits n’étaient pas en reste. Vêtus de la tête aux pieds des plus récents vêtements et sous la surveillance constante d’entraîneurs formés et certifiés, près de 250 jeunes ont découvert le plaisir et la joie de la moto à l’Académie de pilotage Yamaha.

La prochaine édition du Salon de la moto de Montréal se déroulera du 23 au 25 février 2018. À l’an prochain!

Source : Bianca Kennedy, directrice, Salon de la moto de Montréal (Album photos Flagworld – Sébastien Parent)