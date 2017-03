MotoGP : Folger « Je n’ai peur de personne »

Le rookie du team Monster Yamaha Tech3 revient sur ses débuts en MotoGP™

Il commente sa préparation et ses nouveaux adversaires.

Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) a commencé sa carrière en catégorie reine avec panache. Rapide à Valence puis à Sepang, le rookie allemand s’est hissé dans le Top4 du dernier Test Officiel à Phillip Island, premier rookie et premier pilote indépendant.

Folger s’est récemment entretenu avec MotoGP.com au sujet de cette nouvelle étape de sa carrière en compétition, quelques jours après le dernier Test en Australie. Tout d’abord, quelle a été votre préparation pour cette arrivée en catégorie reine ?

Jonas Folger : « Je me suis entrainé plus durement et plus souvent en mettant l’accent sur la musculation. J’ai aussi essayé de passer le plus de temps possible sur une moto durant l’hiver. »

Après vos premiers tours au guidon de la YZR-M1, quels sont ses points forts ? Pensez-vous qu’il y ait encore des améliorations à apporter ?

JF94 : « Jusqu’à aujourd’hui, je pense avoir une impression plutôt positive et je suis content pour le moment. Nous avons encore quelques points à améliorer, mais ceux-ci sont mineurs.

Dans l’ensemble, nous avons fait une nette progression durant les Tests. Si le prochain Test au Qatar suit le même modèle, je pense que nous serons en mesure de faire un bon premier Grand Prix. Le point fort de la moto est sa stabilité.

J’ai remarqué cela lorsque j’ai fait une simulation de course. Même sur pneus usés et avec le réservoir vide, la moto est toujours capable de rester stable et d’enregistrer des chronos similaires. »

Après un si bon départ, quels sont vos objectifs pour la saison ?

JF94 : « Sans aucun doute celui d’être le rookie le plus rapide. Être régulier en est un autre et peut être celui de signer quelques résultats surprises durant la saison 2017. »

‘Rookie de l’Année’ sera un titre convoité cette saison puisque Folger sera en compétition face au double Champion du Monde Moto2™ Johann Zarco dans le team Monster Yamaha Tech3, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) et Sam Lowes (Aprilia Racing Team Gresini) qui font aussi leur entrée en catégorie reine. Ce sont aussi des adversaires que Folger a côtoyés durant ses saisons en Moto2™. Comment est-ce de partager son box avec Zarco ?

JF94 : « Je pense qu’avec Johann, j’ai le rookie le plus fort à mes côtés dans l’équipe. C’est bien, car nous partageons les mêmes données, la même moto et la même équipe. Ainsi, je peux apprendre directement de lui et j’en ai déjà appris beaucoup.

Je pense que c’est une excellente émulation, car dès que je suis un peu plus rapide, il progresse, et lorsqu’il l’est, j’essaie de le battre davantage. C’est bien d’entretenir ce genre de relation avec son coéquipier. C’est aussi une bonne personne et un excellent pilote. Notre relation est excellente et sereine. »

Cette ambition portée par Folger s’est déjà dévoilée aux yeux des vingt autres pilotes qui s’aligneront sur la grille de départ au Circuit International de Losail. Le compte à rebours touche bientôt à sa fin.

JF94 : « Je n’ai peur de personne. Ce sont des pilotes pour lesquels j’ai beaucoup de respect, mais respect et peur sont deux choses différentes. Nous verrons la façon dont les pilotes se comportent en course après le premier rendez-vous, mais je m’attends à une compétition juste. »

