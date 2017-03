ELMS : Romain Dumas « La Norma M30 sera en mesure de gagner très rapidement »

Le vainqueur des 24 Heures du Mans a pu tester la nouvelle LM P3 de Norma Auto Concept à Nogaro et Pau

Romain Dumas et Norbert Santos au côté de la Norma M30 LM P3.

Très proche de Norbert Santos, avec le concours duquel il a gagné Pikes Peak, Romain Dumas a procédé aux premiers essais de la nouvelle Norma M30 LM P3, qui doit débuter en compétition cette saison.

C’est sur les pistes de Pau et de Nogaro que le champion du monde WEC et vainqueur des dernières 24 Heures du Mans a pu se familiariser avec la M30, dont les premiers tours de roue semblent lui avoir donné satisfaction.

« Les essais ont été plus que positifs. C’est incontestable. La fiabilité de la voiture a été impressionnante et réellement exemplaire. Nous avons roulé sans aucun arrêt pour tenter de déceler un éventuel problème de jeunesse. Mais en plus, j’ai été surpris par la qualité de finition de la voiture même si je connaissais le projet et l’ambition qui y est liée, avoue Romain Dumas.

Les sensations au volant ont immédiatement été très bonnes. La M30 a un très bon train avant qui me rappelle les LM P2 d’il y a quelques années. Le grip mécanique est incroyable, et nous n’avons eu aucun problème de motricité tant en pneus neufs qu’en pneus anciens. »

La Norma M30 devra faire face à la Ligier JS P3, qui a rencontré un franc succès auprès des écuries l’an passé, et qui pourra compter sur l’expérience de course d’une année complète passée sur les circuits internationaux, à développer la performance et la fiabilité.

Malgré cette concurrence qui s’annonce rude, Romain Dumas ne semble pas inquiet quant à l’avenir de la M30, exploitée en ELMS par Oregon Racing et M. Racing YMR.

« Ses performances ne vont faire que progresser dans les prochaines semaines et les prochains mois, avance Dumas. Mais d’après ce que j’ai déjà vu des bases actuelles et avec le prochain travail des équipes et des pilotes, je sais qu’elle sera en mesure de gagner très rapidement … »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Norma Auto Concept)