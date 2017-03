Barcelone , jour 3 : Mercedes et Ferrari dominent encore

Les chronos tombent, les équipes roulent davantage

Il fait toujours beau à Barcelone pour cet après-midi d’essais.

Les pilotes repartent avec en tête le fait que la Mercedes de Valtteri Bottas s’est emparée du record officiel du circuit ce matin, alors que nous n’en sommes qu’à la troisième journée d’essais du nouveau règlement !

Chez Sauber, contrairement à ce qui a été annoncé, c’est Ericsson qui poursuit et non Giovinazzi qui prend le relais.

Rapidement, nombre d’entre eux s’attellent à de longs relais et Lewis Hamilton espère rouler plus que la veille, puisqu’il n’a disputé « que » 66 tours. En revanche, Sebastian Vettel chausse les pneus tendres et détrône Ricciardo de sa deuxième place.

Quelques minutes plus tard, il signe un temps canon en 1’19″952 ! Il n’est qu’à deux dixièmes de Bottas avec un composé de pneumatiques plus dur que le Finlandais.

Les temps tombent très vite, jour après jour, et l’objectif d’être dans les 1 minute 17 secondes la semaine prochaine est largement possible. Nico Hulkenberg a pris le relais de Jolyon Palmer et roule en pneus médiums, ce qui l’empêche de viser les chronos du Britannique.

La moitié de l’après-midi vient d’être franchie au moment ou le drapeau rouge est déployé suite à une sortie de Carlos Sainz. La Toro Rosso est immobilisée dans les graviers. Alonso est le premier à reprendre la piste quand le drapeau vert est brandi et va franchir la barre des 50 tours. Enfin une journée sans problème pour l’équipe anglaise et surtout pour le motoriste japonais.

Au bout de cinq minutes, le drapeau rouge est de nouveau brandi car Lance Stroll vient de percuter le mur ! Le Canadien va bien et continue son apprentissage de la pire des manières en signant sa troisième sortie en deux jours. La partie avant de la Williams est amochée et la journée de l’équipe est terminée.

La piste est de nouveau ouverte après 10 minutes. La Renault repart en pneus tendres et Hulkenberg améliore son chrono, tout comme Grosjean qui passe en 1’22″118 pour sa première journée avec la Haas, en pneus super tendres.

Red Bull a détecté un problème d’échappement sur la monoplace de Daniel Ricciardo mais l’Australien devrait pouvoir reprendre la piste pour une vérification en fin d’après-midi.

Drapeau rouge de nouveau à 10 minutes de la fin de séance car la Ferrari est tombée en panne dans la voie des stands ! Les mécaniciens couvrent immédiatement l’arrière de la monoplace et la ramènent au garage. La séance est relancée pour 5 minutes, Alfonso Celis et Marcus Ericsson sortent immédiatement. Le Mexicain a couvert plus de 60 tours mais se positionne très loin au chrono.

La journée se termine sans que le chrono de Bottas ne soit battu, bien que Vettel s’en soit approché, tout en parcourant 139 boucles. Hamilton a battu le chrono de Stroll, ce dernier a fait 98 tours et un chrono pas si mauvais en dépit de deux sorties de piste.

Les Renault et les Sauber ont établi de bons temps en accumulant du roulage et n’aident pas à y voir clair dans la hiérarchie, surtout quand le bas du classement est occupé par les pilotes Toro Rosso et Force India, qui étaient pourtant à leur aise hier.

Résultat:

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 1 Valtteri Bottas Mercedes W08 1:19.705 75 2 Sebastian Vettel Ferrari SF70H 1:19.952 139 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 1:21.153 70 4 Jolyon Palmer Renault RS17 1:21.396 51 5 Nico Hulkenberg Renault RS17 1:21.791 42 6 Marcus Ericsson Sauber C36 1:21.824 126 7 Lewis Hamilton Mercedes W08 1:22.216 95 8 Romain Grosjean Haas VF-17 1:22.118 56 9 Lance Stroll Williams FW40 1:22.351 98 10 Fernando Alonso McLaren MCL32 1:22.598 72 11 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 1:23.540 32 12 Alfonso Celis Force India VJM10 1:23.568 71 13 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 1:23.952 31

Kilométrage et tours parcourus :

Pos. Voiture JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 TOTAL Km 1 Mercedes W08 152 168 170 490 2281 2 Ferrari SF70H 128 108 139 375 1746 3 Sauber C36 72 67 126 265 1234 4 Haas VF-17 51 118 56 225 1047 5 Williams FW40 103 12 98 213 992 6 Red Bull RB13 50 89 70 209 973 7 Renault RS17 57 53 93 203 945 8 Force India VJM10 39 86 71 196 912 9 Toro Rosso STR12 51 68 63 182 847 10 McLaren MCL32 29 40 72 141 656

