Adrian Newey ne trouve pas les nouvelles monoplaces magnifiques

Il est ravi de la marge laissée aux concepteurs

Conçues pour être visuellement impressionnantes, les monoplaces de Formule 1 correspondant au règlement 2017 n’ont pas subjugué Adrian Newey.

Le concepteur de la RB13 et de ses devancières est toutefois positif quant aux libertés laissées aux ingénieurs dans la conception des nouvelles F1.

« Je ne sais pas, c’est assez subjectif » a-t-il d’abord tempéré, avant de compléter son avis de manière plus radicale. « On a voulu créer l’illusion de vitesse en donnant un coup de neuf à l’aileron avant, aux pontons et à l’aileron arrière, mais ça fait un peu penser aux Fous du Volant (un dessin animé).

Peut-être toutefois que je suis un peu trop puriste. L’approche est plus intéressante car nous avons plus de libertés, et c’est la première fois depuis quelques années que ces libertés sont appliquées sur les formes de la voiture ».

Newey explique les grands changements, évidents, mais précise surtout les libertés qui ont été données aux équipes et aux concepteurs des F1 2017.

« Le changement le plus évident est la largeur de la voiture et de sa carrosserie. Le plus intéressant est la fin des limitations, notamment dans les zones des déflecteurs verticaux à côté des pontons, où nous ne pouvions ajouter aucun élément aérodynamique et où nous le pouvons aujourd’hui, ce qui nous donne de nombreuses opportunités. On voit sur les voitures que c’est la principale zone de changement » conclut-il.

