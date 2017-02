Magnussen revient sur sa sortie

Kevin Magnussen s’est exprimé dans le paddock de Barcelone sur sa sortie de piste en fin de matinée

« J’ai eu un gros blocage des roues arrière en freinant à l’approche du virage n°10. C’était comme si on activait le frein à main sur une voiture de tourisme.

J’ai perdu l’arrière et je suis parti en tête-à-queue et j’ai percuté le mur. L’aileron avant a été un peu abîmé, mais ce n’est pas très grave. On est justement là pour travailler sur l’équilibre des freins et la cartographie », a commenté le pilote Haas.

