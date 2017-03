Fin de journée prématurée pour Williams (+video et résultat)

Après la sortie de piste de Lance Stroll ce matin

L’écurie de Grove ne reprendra pas la piste ce mardi en Catalogne.

Pour ses débuts avec la nouvelle Williams FW40, le rookie Lance Stroll n’ira pas au bout de sa journée de roulage aujourd’hui à Barcelone en Catalogne.

Le Canadien, recruté par Grove pour cette saison 2017 après un titre de champion d’Europe de F3 en 2016, est parti à la faute ce matin, provoquant des dégâts qui nécessitent une procédure particulière pour l’équipe britannique.

« Même si l’accident était sans gravité, nous avons malheureusement eu certains dégâts, que nous sommes en train de réparer, a déclaré Rob Smedley, responsable de la performance de Williams.

Nous devrons envoyer des pièces composites à l’usine, qui seront de retour à un moment donné demain. Nous faisons de notre mieux pour reprendre les essais dès que possible demain. Nous serons en mesure de rattraper le programme dans les prochains jours. »

Malgré ce contre-temps et seulement douze tours au compteur, Lance Stroll a pu, comme il l’a indiqué, « briser la glace » et débuter enfin avec la nouvelle monoplace Williams, lui qui avait procédé à un intense programme d’essais privés. « Il est encore tôt et je n’ai fait qu’une poignée de tours, confesse Stroll.

Lance Stroll:

source: williamsf1.com, 2017 photo album

Je débute avec la FW40, et il y a encore beaucoup de temps devant nous. C’était bon de finalement passer derrière le volant juste pour obtenir des sensations. Comme je l’ai dit, il est encore tôt, donc je dois rouler beaucoup plus avant de savoir exactement où j’en suis et où la voiture en est. J’aurai un meilleur tableau une fois que nous aurons plus de tours accumulés. »

Classement Jour 2 Barcelone :

Kimi Räikkönen (Ferrari) – 1’20″960 (108 tours)

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’20″983 (66)

Max Verstappen (Red Bull) – 1’22″200 (89)

Kevin Magnussen (Haas) – 1’22″204 (118)

Esteban Ocon (Force India) – 1’22″509 (86)

Daniil Kvyat (Toro Rosso) – 1’22″956 (68)

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’22″986 (102)

Jolyon Palmer (Renault) – 1’24″139 (53)

Antonio Giovinazzi (Sauber) – 1’24″617 (67)

Stoffel Vandoorne (McLaren) – 1’25″600 (40)

Lance Stroll (Williams) – 1’26″040 (12)

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © J-F. Galeron)