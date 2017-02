Assen rend hommage à Monsieur TT

Jaap Timmer laisse un héritage incroyable et un vide incommensurable

Annoncé aujourd’hui, Jaap Timmer, plus affectueusement connu sous le nom de « Monsieur TT », est décédé laissant derrière lui un incroyable héritage au Circuit d’Assen.

Timmer, qui est né et a grandi à Assen, était activement dévoué au Circuit d’Assen. Il y a d’abord commenté des courses avant de tenir l’un des rôles à sa gouvernance.

En 1973, il rejoignait le conseil de la fondation Circuit van Drenthe et, en 1978, il devenait son président jusqu’en 1988. Après 25 années en tant que membre du conseil, il a pris sa retraite en 2007. Il a aussi été l’un des fondateurs de la ROPA (Racing Organizers Grand Prix Association).

Sa passion pour la course et le Circuit d’Assen lui a valu le surnom de Monsieur TT. Pour tous ceux qui avaient l’habitude de fréquenter le circuit, il figurait parmi les figures incontournables.

Arjan Bos, Président du TT Circuit Assen :

« La communauté du TT Circuit Assen est choquée et attristée par l’annonce du décès de Jaap Timmer. Avant que nous puissions réaliser et comprendre ce qui se passait, Jaap nous avait quittés. Nos pensées et notre sympathie profonde vont d’abord à sa famille.

Nous espérons qu’ils trouveront la force de supporter cette grande perte. Jaap Timmer était M. TT et a très largement contribué à la grande réussite des sports mécaniques et du Circuit d’Assen en particulier.

Il a été membre du conseil pendant 25 ans, dont 10 ans en tant que président. Son énergie et sa créativité ont été une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. Son implication et sa personnalité nous manqueront. »

source: MotoGP.com