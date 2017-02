NASCAR : Brian France avait mis en garde les pilotes contre le blocage

Lors du traditionnel briefing d’avant-course organisé par la NASCAR

Brian France a mis en garde les pilotes contre le blocage à l’occasion des DAYTONA 500.

Durant le briefing qui a précédé la cinquante-neuvième édition des DAYTONA 500, Brian France a demandé aux pilotes de faire attention dans les blocages qu’ils feront tout au long de la course, afin de ne pas provoquer d’accident.

“Quand vous bloquez quelqu’un et cela va arriver aujourd’hui, cela cause toujours de gros accidents. Vous devez espérer que derrière vous il y ait un bon samaritain qui accepte votre blocage alors qu’il a cette ligne.” — Brian France

Si durant les Speedweeks il y a eu de nombreux accidents, un seul est survenu sur un blocage intempestif, celui entre Brad Keselowski et Denny Hamlin dans le dernier tour de l’Advance Auto Parts Clash. Un accident qui n’a impliqué que deux voitures et non pas un grand nombre comme l’a sous-entendu Brian France.

À l’issue de briefing, chefs d’équipe et pilotes avaient un sourire malicieux et Denny Hamlin d’estimer que la mise en garde ne changerait strictement rien au comportement des pilotes durant The Great American Race.

Avec le package aérodynamique actuellement en place dans la première division de la NASCAR, la défense de la position en bloquant est le moyen qui permet de gagner une course à Daytona ou Talladega. Un système de blocage dans lequel Denny Hamlin et Joey Logano sont passés maîtres.

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo – © Rainier Ehrhardt/Getty Images)