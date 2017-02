Monster Energy NASCAR Cup: Kurt Busch remporte les DAYTONA 500

Dans une course totalement décousue

Kurt Busch s’est finalement imposé dans ce qui est la plus grande course de la saison des Monster Energy NASCAR Cup Series, les DAYTONA 500.

Un tour, mais le bon, voilà ce qu’a mené Kurt Busch à l’occasion de la cinquante-neuvième édition des DAYTONA 500. Le pilote de la Stewart-Haas Racing a pris la tête dans le tout dernier tour lorsque Kyle Larson est tombé en panne d’essence.

Le champion 2004 a ensuite tenu bon jusqu’à la ligne d’arrivée pour enfin décrocher sa première victoire aux DAYTONA 500, après quinze tentatives infructueuses. C’est également le premier succès sur ovale à plaque dans une course de championnat pour Kurt Busch en 64 départs.

Alors que la consommation d’essence était un motif d’inquiétude pour l’ensemble des leaders, ce qui restait du peloton s’est mis en fil indienne à une vingtaine de tours de l’arrivée lorsque Chase Elliott a pris les commandes de la course.

Il faudra ensuite attendre les cinq derniers tours pour voir la situation se décanter, du fait des pannes d’essence des uns et des autres, à commencer par le leader Chase Elliott à trois tours du but et jusqu’à Kyle Larson dans la ligne droite arrière du dernier tour.

“C’était imprévisible. Tout le monde a fait de l’excellent travail à la fin. À trente tours de la fin, je me suis mis en mode défensif et j’ai attendu que les autres fassent des erreurs. C’est incroyable.” – Kurt Busch

Kurt Busch s’impose devant Ryan Blaney qui enregistre son meilleur résultat en carrière. AJ Allmendinger prend la troisième place devant Aric Almirola, Paul Menard, Joey Logano, Kasey Kahne, Michael Waltrip, Matt DiBenedetto et Trevor Bayne pour le top-10.

Alors que les deux premiers segments ont été marqués par un gros accident chacun, le dernier segment a été ralenti par quatre neutralisations dans les premiers tours, avant de se terminer sous drapeau vert lors des cinquante derniers tours.

Vainqueurs respectivement du premier et du deuxième segment, Kyle Busch et Kevin Harvick ont été pris dans des accidents et n’ont pu défendre leurs chances jusqu’au bout. Brad Keselowski, Clint Bowyer, Dale Earnhardt Jr. et Jimmie Johnson sont également les grands perdants de la course après avoir été impliqués dans divers accidents.

Lors des deux premiers segments de la course, les deux écuries de pointe de chez Toyota que sont la Joe Gibbs Racing et la Furniture Row Racing ont tenté une stratégie différente en s’arrêtant très tôt afin de ne plus s’arrêter d’ici la fin du segment.

Cette stratégie est finalement tombée à l’eau dans le courant du deuxième segment à la suite d’un accident impliquant Kyle Busch, Erik Jones et Matt Kenseth notamment.

Le début de troisième segment a été des plus nerveux avec une série d’accidents qui a fini par réduire le peloton à sa plus simple expression, sans pour autant calmer les pilotes restants. Chase Elliott notamment a fait partie des pilotes qui ont montré des signes de nervosité.

Le pilote de la Hendrick Motorsports s’est ainsi attiré la colère de certains de ses rivaux, à commencer par Joey Logano qui s’est plaint dans sa radio du comportement de Chase Elliott et de sa réticence à travailler avec lui afin de faire passer les tours jusqu’à l’explication finale.

