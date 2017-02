Hamilton et Mercedes finissent en tête

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps de la première journée d’essais à Barcelone avec la Mercedes W08

Le triple champion du monde a signé le temps référence du jour avec un chrono de 1’21’’765 et en ayant bouclé 73 tours.

Lewis Hamilton a été productif cet après-midi à Barcelone (Espagne) où il remplaçait son coéquipier Valtteri Bottas sur la Mercedes W08.

Sebastian Vettel a été la plus proche au volant de la Ferrari SF70H.

C’est déjà plus de 2 dixièmes de mieux que sa pole réalisée l’an dernier (1’22’’000). La Flèche d’Argent a bouclé au total 152 tours, soit 24 de plus que la Ferrari SF70H.

Sebastian Vettel a été le plus assidu en piste et également le plus proche de la référence en échouant à un dixième alors que son meilleur temps a été réalisé en pneus mediums. L’Allemand termine avec deux dixièmes d’avance sur la Williams FW40 de Felipe Massa qui a été le seul autre pilote à franchir le cap des 100 tours.

Kevin Magnussen (Haas) s’est bien remis de sa légère sortie de piste de la matinée pour signer le 4e chrono devant la Red Bull RB13 de Daniel Ricciardo. La journée de l’Australien a été perturbée par des soucis de batterie qui ont suivi les problèmes de capteur de la matinée. Valtteri Bottas se classe finalement 6e de la journée après avoir cédé sa place à Lewis Hamilton dans la seconde partie de la journée.

Sergio Pérez (Force India) s’est classé 7e et n’a pu franchir le cap des 40 tours, la faute à un souci au niveau des échappements. Le Mexicain précède la Toro Rosso STR12 de Carlos Sainz Jr et la Renault R.S 17 de Nico Hülkenberg qui ont signé leurs meilleurs temps en pneus mediums.

Après une fuite d’huile ce matin nécessitant le remplacement du Power Unit Honda, Fernando Alonso a tout de même pu couvrir 29 tours à bord de la McLaren MCL32 qui a été la moins vue en piste. L’Asturien ne devance que la Sauber C36 de Marcus Ericsson.

Résultat:

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 1 Lewis Hamilton Mercedes W08 1:21.765 73 2 Sebastian Vettel Ferrari SF70H 1:21.878 128 3 Felipe Massa Williams FW40 1:22.076 103 4 Kevin Magnussen Haas VF-17 1:22.894 51 5 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 1:22.926 50 6 Valtteri Bottas Mercedes W08 1:23.169 79 7 Sergio Pérez Force India VJM10 1:23.709 39 8 Carlos Sainz Toro Rosso STR12 1:24.494 51 9 Nico Hülkenberg Renault RS17 1:24.784 57 10 Fernando Alonso McLaren MCL32 1:24.852 29 11 Marcus Ericsson Sauber C36 1:26.841 72

Source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis ( photo © FLORENT GOODEN / DPPI Media)