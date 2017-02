Red Bull présente sa RB13 : une future championne du monde ?

Le premier concurrent de Mercedes

C’est sans aucun doute la présentation la plus attendue de la journée : celle de la nouvelle Red Bull RB13.

L’équipe de Milton Keynes a ouvert le bal de ce dimanche avec un clin d’œil, une présentation à 13h13. (heure d’Europe)

Ce numéro 13 sera-t-elle un porte-bonheur ? Tous les observateurs s’accordent pour dire que l’écurie autrichienne devrait être le premier concurrent de Mercedes cette saison.

Fort du soutien d’Adrian Newey, Red Bull, qui dispose d’un savoir-faire immense dans le domaine aérodynamique, pourrait en effet avoir négocié le tournant réglementaire de cette année mieux que les autres.

Il faudra cependant que le nouveau moteur Renault (badgé Tag Heuer) ne baisse pas trop pavillon face au V6 Mercedes. La performance comme la fiabilité du bloc tricolore font partie des inconnues de cette année.

Le style de la RB13 est très similaire à celui de l’an dernier, avec une peinture au style mat du plus bel effet.

La monoplace sera, comme l’an dernier, emmenée par un duo jeune et talentueux. Daniel Ricciardo a d’ores et déjà annoncé qu’il voulait retrouver le goût de la victoire. Quant à Max Verstappen, il a été le véritable phénomène de la saison dernière, et son potentiel de progression semble incroyable. Pourra-t-il, sur une saison complète, dominer son coéquipier et créer la sensation ?

source: http://motorsport.nextgen-auto.com