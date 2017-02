La livrée orange de McLaren est aussi un choix marketing

Une nouvelle livrée fidèle à l’histoire de l’équipe

McLaren a donc décidé, pour sa nouvelle MCL32, de revenir à une livrée orangée (et noire), en hommage aux monoplaces historiques de l’écurie.

La McLaren de 2017 détonne ainsi d’avec ses devancières immédiates pour marquer davantage les esprits cette saison.

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, raconte comment cette décision radicale a été prise dans les coulisses de Woking. Zak Brown, ne l’oublions pas, est aussi un spécialiste du marketing : inévitablement, des raisons commerciales ont aussi présidé à ce changement de livrée…

« Nous avons étudié une large variété de designs, et finalement, la livrée est une réponse aux fans. Nous avions tant de demandes de fans nous disant : ‘Nous voulons avoir de l’orange, nous voulons avoir de l’orange !’. »

« Finalement, une douzaine de personnes ont été impliquées dans l’ensemble du processus. Si vous leur montrez des tonnes et des tonnes de livrées, vous aurez beaucoup d’opinions différentes. Pour les fans de McLaren purs et durs, ils remarqueront que l’arc, à l’arrière de la voiture, est la marque qui symbolise la vitesse de McLaren.

Pour coller à ce que nous pensions, l’orange se démarque. C’est un orange vif, et quand vous marchez à côté de la voiture, vous voyez que le noir est d’une finition différente. »

« Nous voulions quelque chose d’élégant, qui ait de l’impact, et nous avons aussi beaucoup travaillé sur le rendu à la télévision… Quand vous regardez la voiture de l’avant, on dirait qu’elle est orange. Et vous ne vous apercevez qu’elle n’est pas totalement orange que si vous la regardez de profil.

Je pense que savoir si les couleurs d’une livrée sont formidables ou non est quelque chose d’assez subjectif. Personnellement, j’adore les couleurs, et si vous demandez à 100 personnes, j’espère que la majorité l’adorera, mais vous aurez des points de vue différents. »

La livrée n’est pas le seul changement que l’on retrouve sur la nouvelle McLaren. Le nom de la monoplace, MCL32, contraste avec les appellations précédentes qui commençaient par « MP4 » – un héritage de Ron Dennis, aujourd’hui parti de l’écurie.

Comment trouver le juste équilibre entre innovation et respect de l’héritage ? Zak Brown en a dit un peu plus…

« Notre passé est incroyable, et nous ne devons rien oublier de notre passé, puisque c’est lui qui a fait ce que nous sommes aujourd’hui. Quand les entreprises changent leur management, leur logo, leur nom, je pense que c’est une progression naturelle. Avec le temps, vous appuyez sur le bouton reset. Le formidable Bruce McLaren a produit une équipe formidable, et ensuite, le flambeau a été passé aux MP4, et maintenant, nous en sommes à l’ère MCL. »

« C’est une période excitante, et nous sommes très fiers de notre histoire. J’adore me promener dans la salle d’exposition dans l’usine, et voir les voitures de Senna et d’Hakkinen.

C’est quelque chose dont nous sommes très fiers et j’espère que nous pourrons connaître à nouveau une ère de cette trempe. »

Avec les départs de Ron Dennis et encore plus récemment de Jost Capito, McLaren évolue largement en coulisses. Des forces nouvelles sont arrivées à Woking… d’autres arriveront-elles encore bientôt ? Zak Brown ne l’espère pas, pour de bonnes raisons !

« Je n’anticipe pas de changements supplémentaires… à moins que je ne fasse pas du bon boulot. Nous sommes très heureux de notre équipe dirigeante et de l’ensemble de notre groupe. Tout le monde est différent dans ses méthodes de travail. J’adore me promener dans l’usine et dire bonjour aux gars chaque matin. »

Et Zak Brown de conclure par un parallèle intergalactique :

« Le McLaren Technology Center ressemble un peu à du Star Wars. Mais nous avons peut-être un peu trop ressemblé à Dark Vador. Il est temps de ressembler un peu plus à Luke Skywalker. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com