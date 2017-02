Haas F1 Team présente la VF17

Haas F1 Team a fait la présentation officielle de la VF17 de Romain Grosjean et Kevin Magnussen

Si la Haas VF17 a déjà été aperçue ce samedi 25 février sur le circuit de Barcelone (Espagne) à l’occasion d’un tournage promotionnel, l’écurie américaine a réalisé la présentation officielle de sa nouvelle monture avec laquelle elle cherchera à évoluer dans le milieu du peloton.

« Être un acteur actif en F1 apporte une crédibilité qu’on ne peut pas avoir en faisant de la publicité, a expliqué Gene Haas, le propriétaire de l’écurie du même nom. Les gens veulent toujours qu’on prouve ce qu’on vaut.

C’était notre objectif initial et je pense qu’on peut faire le rapprochement avec mon entreprise de machines à outils. Plus rapide et plus léger, ce sont les mêmes choses qu’on recherche dans l’industrie. »

« Excepté les pédales, tout est très différent par rapport à l’ancienne monoplace, a ajouté Günther Steiner, le Team Principal de Haas F1 Team. On essaie toujours de faire une voiture plus rapide et donc plus légère. Désormais, on peut ajouter du poids et mieux le répartir sur la voiture. L’aéro est complètement nouveau, comme les pneus, et nous allons devoir faire des ajustements. La voiture est plus agressive au niveau du look. »

Kevin Magnussen, le remplacement d’Esteban Gutiérrez, aura le privilège de prendre en premier le volant de la Haas VF17 aux essais hivernaux qui débutent ce lundi 27 février sur le circuit catalan. Romain Grosjean devrait pouvoir la piloter ce jeudi 2 mars sur piste détrempée.

source : Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis